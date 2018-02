Vorfahrt genommen

Mit Drogen unterwegs Weißenberg. Die Polizei kontrollierte am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der A4 bei Weißenberg einen Kleintransporter und dessen 30-jährigen Fahrer. Ein Drogentest bestätigte einen Verdacht der Polizisten. Der Lenker des Iveco hatte offenbar vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert und noch etwas für später zurückgelegt. Schließlich hatten die Beamten den richtigen Riecher und fanden im Wagen noch eine geringe Menge einer verdächtigen Substanz, vermutlich Crystal. Sie ordneten eine Blutentnahme an und untersagten dem Beschuldigten die Weiterfahrt.

Frau von Zug erfasst Neukirch. Am Freitagmorgen ist auf der eingleisigen Bahnstrecke bei Neukirch/Lausitz eine ältere Frau gegen 7.25 Uhr von einem Zug erfasst worden. Der 29-jährige Triebzugführer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen, als er die auf freier Strecke im Gleis stehende Seniorin erkannte. Sie überlebte den Zusammenstoß nicht, ihre Identität ist derzeit nicht geklärt. Vermutlich handelte die Frau in suizidaler Absicht. Die rund 50 Reisenden in dem Triebzug, der in Richtung Dresden fuhr, blieben den bisherigen Informationen nach unverletzt. Der Bahnbetreiber richtete einen Schienenersatzverkehr ein, während die Strecke für die Ermittlungen der Kriminalpolizei gesperrt war.

Trickdiebe stehlen Geldbörse Radeberg. Am Donnerstag informierte ein 63-Jähriger die Polizei, dass er am Montag, dem 29. Januar, bestohlen worden war. Ihm wurde offenbar seine Hilfsbereitschaft zum Verhängnis, als ihn gegen 13 Uhr auf der Pulsnitzer Straße in Radeberg zwei Männern ansprachen. Dabei handelte es sich um Trickdiebe, die nach der Uhrzeit fragten. Der ältere Herr holte sein Handy aus der Jackentasche, um darauf die Uhrzeit abzulesen. Diesen Moment nutzten die Täter. Einer rempelte den Ahnungslosen an und stahl ihm unbemerkt die Brieftasche aus der offenen Jackentasche. Die Unbekannten verabschiedeten sich und gingen ihrer Wege, erst anschließend bemerkte der 63-Jährige den Verlust seiner Ausweisdokumente und Bargeld.

Betrunken Auto gefahren Cunewalde. In der Nacht zu Freitag kontrollierte die Polizei gegen 1 Uhr einen Opel auf der Hauptstraße in Cunewalde. Der 29-jährige Lenker stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test offenbarte, wie tief der junge Mann ins Glas geschaut hatte. 1,32 Promille zeigte das Gerät an. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Auch den Führerschein kassierten die Ordnungshüter ein.

Rote Ampel missachtet Radeberg. Zu einem Unfall kam es am Donnerstagmorgen in Radeberg an der Kreuzung Kamenzer Straße und Großröhrsdorfer Straße. Ein 32-Jähriger war gegen 5.55 Uhr mit seinem Skoda offenbar trotz roter Ampel in die Kreuzung eingefahren. Dort prallte der Wagen gegen einen Opel Vectra, der wiederum gegen einen Renault Clio geschleudert wurde. Die 32-jährige Fahrerin des Opels und der elfjährige Beifahrer des Kleinwagens erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher und die 39-jährige Fahrerin des Clio blieben unverletzt. An den Autos entstand erheblicher Schaden, der in Summe mit rund 16000 Euro bezifferte wurde. Die Autos wurden abgeschleppt.

Schaf gestohlen Lohsa. Am Donnerstagvormittag teilte ein 71-Jähriger der Polizei mit, dass ihm an der Straße Zum Neuhof in Litschen in Schaf gestohlen wurde. Das einjährige, weibliche Schwarzkopfschaf im Wert von etwa 160 Euro befand sich den Angaben nach in einem Stall.

Durch den Ort gerast Königswartha. Mit 93 Sachen wurde am Donnerstag ein Auto im Königswarther Ortsteil Caminau geblitzt. Auf den Fahrer werden ein Monat Fahrverbot, 200 Euro Bußgeld und ein Punkt im Zentralregister zukommen. Die Polizei hatte an diesem Tag von 7.15 bis 12.15 Uhr in dem Ortsteil die Geschwindigkeit gemessen. Von rund 580 Fahrzeugen waren binnen der fünf Stunden 26 schneller als erlaubt.