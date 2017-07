Gerichtsbericht Vorfälle vom „Jux“ erneut vor Gericht Weil sie einen Asylbewerber verletzt haben sollen, waren zwei Männer zu Geldstrafen verurteilt worden. Zu unrecht?

© Symbolbild: dpa

Auf den ersten Blick passte alles gut ins Bild. Der Tatort lag in Freital, es war das Jahr 2015 und die Flüchtlingskrise das vorherrschende Thema. Über Wochen hinweg bestimmten zahlreiche Proteste das Geschehen. So auch an jenem 9. Mai. An diesem Tag waren wieder zahlreiche Befürworter und Gegner der Asylpolitik in Freital unterwegs, um lautstark ihre Meinung kundzutun. Die Stimmung war aufgeheizt. Und so überraschte es wenig, dass es gegen Mitternacht vor dem Lokal Jux an der Dresdner Straße zu Übergriffen auf Asylbewerber gekommen war. Zwei Deutsche sollen hier einen Libyer erst beleidigt und dann geschlagen haben. Dabei soll auch die Brille des Opfers zu Bruch gegangen sein. Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung sind Dave L. und Alexander K. vom Amtsgericht in Dippoldiswalde bereits zu Geldstrafen in Höhe von 4 000, beziehungsweise 2 400 Euro verurteilt worden. Zu unrecht, wie sie meinten.

Zur Berufungsverhandlung am Landgericht in Dresden blieben sie bei ihren Aussagen aus der ersten Verhandlung. Damals hatte Dave L. zu Protokoll gegeben, dass er am fraglichen Abend mit einem Bekannten im „Jux“ zu Gast war. Da es warm war, habe man draußen gesessen. Zu vorgerückter Stunde seien mehrere ausländisch aussehende Personen am Biergarten vorbeigekommen. Diese hätten ihm Drogen anboten, worauf er verärgert reagiert habe. „Also bin ich ihnen hinterher gegangen, um zu fragen, was das soll“, berichtete der heute 25-jährige Dresdner in Dippoldiswalde. Doch statt zu antworten, habe einer der Männer sofort mit einer Bierflasche nach ihm geworfen. Kurz darauf soll ein weiterer Migrant ein Messer gezogen und damit gedroht haben. Als Dave L. kehrtmachen wollte, sei ihm das spätere Opfer in den Weg getreten und habe etwas geschrien, dass wie: „Ich steche dich ab“ klang. Der Angeklagte sagte, dass er dann schnell an ihm vorbei, zurück an seinen Tisch gegangen war. Dabei habe er aber niemanden angerempelt oder gar geschlagen.

Alexander K., der an dem Abend auch zu Gast im „Jux“ war und der den mitangeklagten Dave L. bis dahin gar nicht kannte, hatte den Angriff auf den 30-jährigen Libyer ebenfalls abgestritten. Die Stimmung bei den ausländisch aussehenden Männern sei sehr aggressiv gewesen, hatte der 42-Jährige ausgesagt. Als er ein Messer aufblitzen sah, habe er nur aus diesem Mob heraus gewollt. Es sei möglich, dass er dabei jemanden angerempelt habe. Gezielt nach einer Person geschlagen oder gar mit dem Kopf gestoßen, habe er nicht, versicherte K.

Aus Sicht der Verteidigung hatte es schon in Dippoldiswalde kaum Anhaltspunkte für die Schuld der Angeklagten gegeben. Dort hatte sich das Gericht bei der Urteilsfindung nur auf die Aussage des Geschädigten gestützt. Die aber war in vielem widersprüchlich. So hatte der Libyer behauptet, allein gewesen zu sein, als er vom Zigarettenholen zurück und dabei am „Jux“ vorbei gekommen war. Dass das nicht stimmen konnte, belegten die Aufzeichnungen der Polizei. Sie hatten neben ihm noch weitere Asylbewerber am Tatort angetroffen, darunter auch einen polizeibekannten Marokkaner. Außerdem, so hatten Zeugen berichtet, hatte die Gruppe um den Geschädigten kurz zuvor in einem nahegelegenen Wohnhaus randaliert. Auch da waren Flaschen geflogen.

Um sich ein umfassendes Bild von den Geschehnissen machen zu können, hätte die Berufungskammer den Geschädigten befragen müssen. Doch dieser war nicht auffindbar. Dass es am 9. Mai vor dem „Jux“ zu Auseinandersetzungen gekommen war, stand auch für das Berufungsgericht fest. Nur was genau passiert war, kann heute nicht mehr ermittelt werden. Da das vermeintliche Opfer keine Verletzungen davongetragen hatte, stellte die Kammer das Verfahren gegen die beiden Angeklagten ohne Auflagen ein.

