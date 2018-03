Vorerst Rettung für die Retter Für den Theater-Verein hat die Stadt Pirna ein Übergangsquartier gefunden. Das Raumproblem ist damit aber nicht vom Tisch.

Ob die Retter wieder den Schwedeneinmarsch und das lebendige Canalettobild nachstellen werden, war noch unklar. © Daniel Förster

Pirna. Der von Platznot geplagte Verein „Der Retter der Stadt Pirna – Theophilus Jacobäer“ kann in wenigen Tagen in ein Interimsquartier umziehen. Damit hielt sich Pirnaer Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) zumindest an seine Zusage, spätestens in dieser Woche ein Übergangsdomizil für die Laienspielgruppe zu präsentieren. Gemeinsam mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) fand die Stadt Ersatzräume für den Historien-Verein im Haus Steinplatz 26. In einer großen Wohnung können die Retter ihren umfangreichen Kostüm- und Requisitenfundus lagern, darüber hinaus findet sich Platz zum Proben. Der Umzug ins Ausweichquartier ist für nächste Woche geplant. Damit ist zumindest ein Teil des Spielbetriebes für dieses Jahr abgesichert. Der Verein plant unter anderem einen Auftritt beim Stadtfest sowie die Retter-Aufführungen am 8. und 9. September. Ob die Retter aber auch wieder den Schwedeneinmarsch und das lebendige Canalettobild nachstellen werden, war zunächst noch unklar.

Der Umzug in das Übergangsquartier war nötig, weil die Stadt die bislang vom Retter-Verein genutzten Räume im Haus Grohmannstraße 1 selbst benötigt. Die Laienspielgruppe ist bereits aus dem angestammten Domizil ausgezogen. Vereinssitz, Büro und Umkleiden sind jetzt in einem einzigen Raum im Haus Grohmannstraße untergebracht, die Kostüme lagern im Hinterhaus der Stadtbibliothek. Mit der Wohnung am Steinplatz ist das Raumproblem aber längst nicht vom Tisch. Der Verein benötigt in naher Zukunft ein dauerhaftes Quartier in ausreichender Größe, um das städtische Kulturleben wie bislang bereichern zu können. Die Stadt favorisiert die Variante, den großen Boden im Haus Grohmannstraße 1 für die Retter auszubauen. Darüber soll in Kürze der Stadtrat entscheiden.

zur Startseite