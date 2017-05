Vorerst keine weiteren Arbeiten am Oelsabach

Nur ein Angebot und das fast doppelt so teuer wie berechnet – die Stadt Rabenau hat ein Vergabeverfahren aufgehoben. Eigentlich wollten die Stadträte in ihrer Mai-Sitzung den Auftrag für die Sanierung am Oelsabach vergeben. Dort waren beim Hochwasser 2013 zahlreiche Schäden entstanden. Auf Höhe der alten Schmiede Oelsa sollten nun Ufermauern und Fußgängerbrücke neu errichtet sowie das Bachbett instand gesetzt werden. Ein Ingenieurbüro hatte Kosten von 222 000 Euro kalkuliert.

Das einzige Angebot, das auf eine Ausschreibung hin im Rathaus eintraf, belief sich aber auf 432 000 Euro. „Es liegen erhebliche Zweifel an der Angemessenheit der Preise vor“, sagte Bürgermeister Thomas Paul (CDU). Auch deute der spärliche Rücklauf bei der Ausschreibung darauf hin, dass die geeigneten Firmen in diesem Jahr an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen seien.

Die Arbeiten sollen nun erneut ausgeschrieben werden, allerdings erst gegen Ende des Jahres. Der Bürgermeister rechnet mit einem Bau zwischen Mai und August 2018. Entsprechend werde man die Verlängerung des Fördermittelbescheids beantragen, hieß es aus dem Rathaus. (hey)

