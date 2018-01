Vorerst keine Lärmmessung an der Bahnlinie Die Bahn ist fertig mit bauen. Jetzt müsste der Lärmpegel gemessen werden. Von wegen.

Symbolfoto © Brühl

Großenhain. Die Bauarbeiten für eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke der Bahn sind soweit abgeschlossen. Bis tatsächlich gemessen wird, wie laut die Züge nun in Großenhain sind, dürfte es aber noch eine ganze Weile dauern. Die Bahn hatte sich bekanntlich verpflichtet, rund 400 Meter Lärmschutzwand aufzubauen als ursprünglich geplant. Insgesamt 780 Meter Lärmschutzwand auf der Ostseite der Trasse und 450 Meter auf der Westseite der Trasse mit Höhen von jeweils zwei bis vier Metern. Die Stadt hatte die Bürger bei ihren Einwendungen im Anhörungsverfahren gut unterstützt, Beratungen organisiert, Einsprüche mit Anwälten formuliert, die von der Stadt gestellt wurden. Und auch selbst hatte sie ihre Hausaufgaben ordentlich gemacht: Sie erstellte eine 60-seitige Stellungnahme, in der sie unter anderem die Berechnung des zu erwartenden Zugverkehrs bezweifelte und vom Eisenbahnbundesamt schließlich Recht bekam. Die Bahn versprach daraufhin mehr Lärmschutz und hat den Bau der zusätzlichen Segmente noch am Jahresende wie vereinbart zur Genehmigung eingereicht. Für den Fall, dass die Schallschutzwände nicht genehmigt werden oder sich die Bahn aus irgendeinem Grund nicht an den Bau zusätzlicher Lärmschutzwände hält, ist für 40 Häuser der bezahlte Einbau von Schallschutzfenstern vorgesehen. Die Stadt favorisiert aber aktiven Schallschutz vorm Grundstück, statt passiven Schallschutz am Wohnhaus. Sind bis zum 31. Dezember 2022 keine Schallschutzfenster eingebaut, leistet die Deutsche Bahn notariell beglaubigt eine Ersatzzahlung von 300 000 Euro. Von diesem Geld würde dann die Stadt die Fenster bezahlen. Zu zahlen ist die Summe innerhalb von zwei Monaten. Nach dieser Frist werden Verzugszinsen in Höhe von neun Prozent über dem Basiszinssatz fällig.

