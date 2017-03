Vorerst keine E-Tankstelle Der Mobilitätspunkt am Langebrück Bahnhof kommt zunächst nicht. Hier waren unter anderem Stellplätze für Elektroautos vorgesehen.

Das Elektroauto am Langebrücker Bahnhof aufladen? Das ist vorerst nicht möglich. © dpa

Das klang vernünftig: Dresdens Luft soll schnellstens sauberer werden. Deshalb will die Stadt immer mehr Einwohner dazu bewegen, vom Privatauto zeitweilig auf Bus, Straßenbahn oder Zug umzusteigen oder ganz auf den privaten Wagen zu verzichten. Das soll mit verbesserten Angeboten geschehen. Deshalb sollte unter anderem am Bahnhof in Langebrück ein sogenannter Mobilitätspunkt eingerichtet werden. In der gesamten Stadt sollen es 75 solcher Punkte sein. An denen können Pendler oder Dresden-Besucher bequem auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, so die Pläne. Je zwei Ladestationen für Elektroautos, davon eine für Carsharing-Wagen und eine für private Autos sollten dort entstehen. Auch Stellflächen für Fahrräder sind vorgesehen. Einmal für private Drahtesel und auch für Bikes von Fahrradverleih-Firmen. Der Weg von diesen Flächen zum Bahnhof soll nicht weiter als 400 Meter sein.

Der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) winkt jetzt ab. „Der Mobilitätspunkt in der Ortschaft Langebrück wird auf absehbare Zeit nicht gebaut“, sagte er. Das Konzept stehe noch am Anfang. Zunächst sei eine Konzentration auf die Innenstadt vorgesehen, erklärte der Politiker. (SZ/td)

