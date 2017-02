Vorerst kein Umzug der Musikschule Die Einrichtung verbleibt noch eine Weile in den Kellerräumen des BSZ. Es sind noch Fragen offen.

© Symbolbild: Wolfgang Schmidt

Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres kann die Kreismusikschule noch nicht die Kellerräume des BSZ an den Schilleranlagen verlassen und stattdessen Räume von Schiller- und Melanchthon-Gymnasium nutzen. Zwar seien die Schulleiter informiert und auch der Stadtverwaltung liege der Antrag vor – aus Sicht der Stadt als Eigentümer der beiden Schulhäuser seien aber noch zahlreiche Fragen zu klären. Darüber informierte Tobias Schilling aus dem Presseamt. Geprüft werden müsse etwa, wie der Zugang in die Schulen am Nachmittag und Abend gesichert werden kann und welche zusätzlichen Betriebskosten anfallen. Auch müssen laut Schilling Haftungsfragen und der zusätzliche Personalbedarf für die technische Betreuung abgeklopft werden. Diese Fragen ordentlich zu klären und letztlich eine Entscheidung zu treffen, ginge nicht von heute auf morgen, so Schilling. Aus Platzgründen und wegen des schlechten Raumklimas will die Musikschule die Keller des BSZ verlassen. (SZ/ma)

