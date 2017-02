Vorerst kein schnelles Internet für Karsdorf

Der Rabenauer Ortsteil Karsdorf wird vorerst nicht ans schnelle Internet angeschlossen. Darüber informierte die Stadtverwaltung kürzlich. Grund ist, dass Karsdorf am Dippoldiswalder Netz der Deutschen Telekom hängt und nicht am Freitaler Netz wie Rabenau. „Dort sind derzeit keine Arbeiten vorgesehen“, informierte Bürgermeister Thomas Paul (CDU). Er sei aber bemüht, auch für Karsdorf eine Verbesserung herbeizuführen. In Rabenau und den Ortsteilen Lübau, Spechtritz, Obernaundorf und Oelsa wird derzeit an schnellen Internetverbindungen gebaut, vor allem im sogenannten Vectoring-Verfahren. Dabei werden in den Straßenzügen Glasfaserkabel verlegt und an die Schaltkästen der Telekom angebunden. Damit sind höhere Übertragungsraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich. In der Rabenauer Innenstadt werden die Glasfaserkabel sogar bis in die Wohnhäuser gezogen und somit bald Surfgeschwindigkeiten bis zu 200 Megabit pro Sekunde möglich sein. (hey)

