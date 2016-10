Vorerst kein neues Licht für Sportplatz

Auf dem Fußballplatz der Sportgemeinschaft Braunsdorf soll vorerst kein neues Flutlicht installiert werden. Das teilte Bauamtsleiter André Börner mit. „Wir wollen uns zunächst mit den Verantwortlichen der SG zusammenzusetzen und über die Außenanlagen ins Gespräch zu kommen“, sagte Börner. Der Stadtverwaltung gehe es dabei nicht nur um den Fußballplatz, sondern auch um die Tennisanlage. Börner: „Bevor wir Geld ins Flutlicht stecken, müssen wir wissen, ob sich da eventuell Dinge bündeln lassen.“ Dabei werde man auch über eine Neuordnung nachdenken. Anschließend müsste man das Geld im Haushaltsplan einkalkulieren. Da Wilsdruff für 2016/17 einen Doppelhaushalt beschlossen hat, wäre das frühestens 2017/18 möglich. Die Vereinsleitung der SG Braunsdorf hatte kürzlich in der Stadtratssitzung einen Appell an die Stadträte verteilt und darin um Unterstützung gebeten. Es geht um die Beleuchtung des kleineren Spielfeldes, welches vor allem für Trainingszwecke in den Spätnachmittags- und Abendstunden genutzt wird.

Die Flutlichtanlage stammt laut Vereinsführung aus dem Jahr 1974 und ist in einem schlechten Zustand. Die Masten sollen auf effiziente und sparsame LED-Beleuchtung umrüsten. Der Verein möchte über ein Bundesprogramm Fördermittel beantragen und erhofft sich von der Stadt einen Zuschuss von rund 30 000 Euro. (hey)

