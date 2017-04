Vorentscheidung im Rödertal Auf die Rödertalbienen wartet die nächste große Herausforderung.

© dpa

Handball. Nach dem sensationellen Auswärtssieg der Rödertalbienen am letzten Wochenende bei Tabellenführer Bensheim Auerbach wartet auf das Team von Chefcoach Karsten Moos am kommenden Sonnabend die nächste große Herausforderung. Der HC Rödertal empfängt ab 20 Uhr in eigener Halle den Tabellendritten vom SV Union Halle Neustadt und könnte mit einem Sieg an den Hallenserinnen vorbeiziehen. Vier Spieltage vor Ultimo kämpfen noch fünf Teams um den zweiten Platz. Dabei hat Rosengarten-Buchholz mit zwei Punkten Vorsprung auf die nächsten Verfolger einen kleinen Vorteil. Auf den Plätzen drei bis sechs folgen vier Mannschaften – darunter auch der HC Rödertal – die gerade einmal ein Minuspunkt trennt.

Die Ausgangslage der Sächsinnen ist dabei gar nicht so schlecht. Zweimal spielen sie noch gegen direkte Mitbewerber. Das erste und wichtigste Spiel gegen einen Tabellennachbarn ist allerdings das mitteldeutsche Derby gegen die „Wildcats“ aus Halle-Neustadt. Im Vorspiel trifft das Juniorteam des HC Rödertal ab 17 Uhr in der Mitteldeutschen Oberliga auf den HSV Marienberg. Durch den freiwilligen Rückzug der Westsächsinnen aus dieser Spielklasse ist der Verbleib der HCR-Reserve schon so gut wie sicher. Nächste Saison gibt es dann Derbys gegen den Radeberger SV. (SZ)

zur Startseite