Vorbild Klopp Der Pokal macht Lust auf mehr – trotz des Aus. Energie Cottbus will wieder in den Profifußball.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz nimmt sich ein Beispiel an seinem Kollegen. © dpa

Für die ersehnte Rückkehr in den Profifußball setzt Claus-Dieter Wollitz bei Energie Cottbus auf das Vorbild Jürgen Klopp und FSV Mainz 05. Nach der ersten Enttäuschung über das bittere 5:6 nach Elfmeterschießen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart richtete der Trainer des Viertligisten den Blick auf das Ziel Aufstieg. „Jetzt gilt es, das abzuhaken. Da nehme ich den Kloppo und diese Jetzt-erst-recht-Mentalität“, sagte Wollitz. Der jetzige Coach des FC Liverpool schaffte es nach einigen misslungenen Anläufen am Ende mit den Rheinhessen doch noch in die Bundesliga.

Für die Lausitzer steht aber anstelle eines atmosphärischen Höhepunkts wie gegen die Schwaben nun in der Regionalliga erst mal wieder die Reise zum VfB Auerbach an. Daher schob Wollitz alle Komplimente des Bundesliga-Aufsteigers möglichst schnell beiseite. „Damit kann ich nichts anfangen. Jetzt ist wieder Alltag. Auf diese Art kannst du in unserer Liga leider nicht spielen.“ Beispielsweise probierten die Gastgeber nicht etwa, ihre Gäste niederzukämpfen, sondern setzten den verunsicherten Gegner mit spielerischen Lösungen unter Druck. Deshalb sprach auch VfB-Stürmer Simon Terodde von einem „glücklichen“ Sieg. „Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht – volle Hütte, sehr guter Gegner.“

Genau diese Kulisse macht Energie Lust auf mehr. Nach dem Absturz zu den Amateuren 2016 soll die Viertklassigkeit für den Ex-Erstligisten nur eine kurze Randnotiz bleiben. „Wir können stolz das sein, was mit dem Publikum abgelaufen ist“, sagte Torhüter Alexander Meyer. „Cottbus lebt. Alle träumen wieder vom Profifußball.“

Doch zunächst muss Energie den schweren Gang durch die Regionalliga schaffen. Auch als Staffelgewinner stünde erneut eine Relegation an. „Das muss man sich vorstellen: Du wirst Erster und kriegst nicht die menschliche Anerkennung, die du als Erster eigentlich verdient hättest“, wiederholte Wollitz seine schon vor dem Spiel geäußerte Klage an den DFB. (dpa)

