Vorbild Dynamo Für 1860 München geht es um den Klassenerhalt. Mit einwandfreier Einstellung will Dynamo-Trainer Neuhaus deshalb seine Mannschaft ins Spiel schicken, und der Verein warnt vor Alkoholmissbrauch.

„Dass es kein Zuckerschlecken wird, dürfte klar sein“: Dynamo-Dresden-Trainer Uwe Neuhaus über die Partie gegen 1860 München. © Robert Michael

Noch drei Spiele, und Dynamos Restprogramm hat es in sich - wenn es um den Abstiegskampf in der zweiten Liga geht. „Wer auf die Tabelle schaut, sieht, dass wir gegen die drei letzten Mannschaften spielen“, sagt Cheftrainer Uwe Neuhaus. Los geht es an diesem Freitag um 18.30 Uhr gegen 1860 München, momentan auf Rang 16 und damit dem Relegationsplatz. „Dass es kein Zuckerschlecken wird, dürfte klar sein“, meint der 57-Jährige und sieht vor allem seine Mannschaft in der Pflicht. Er appelliert nicht zuletzt an die sportliche Fairness und fordert eine entsprechende Einstellung zum Spiel.

Nach zuletzt vier sieglosen Partien hintereinander, ist die Stimmungslage jedoch gekippt. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser Gesicht verlieren“, sagt Linksverteidiger Philip Heise ungewohnt deutlich. Und er hat auch eine Idee, wie das gelingen kann: „So spielen wie in der ersten Halbzeit in Bochum.“ Dort zeigte Dynamo über 45 Minuten tatsächlich beeindruckenden Offensivfußball, führte zur Pause mit 2:0. Doch am Ende hieß es 2:4. „Im Training hatten wir in den ersten zwei Tagen das Spiel in Bochum zu verdauen. Doch die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Willens ist, den Bock nach einigen nicht erfolgreichen Spielen noch umzustoßen“, betont Neuhaus.

Problematisch ist die Personalsituation. Neben Pascal Testroet (Muskelfaserriss) und Giuliano Modica (Schulterverletzung) muss auch Manuel Konrad passen. Der Mittelfeldspieler und Ersatz des zuletzt ebenfalls verletzten Kapitäns Marco Hartmann zog sich einen Faserriss zu, die Saison dürfte damit für ihn beendet sein. Ob allerdings Hartmann, der nach seiner Bauchmuskelzerrung am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, wirklich spielen kann, wird sich erst am Freitagmittag entscheiden. „Wir müssen überlegen, ob wir ein gewisses Restrisiko, dass ohne Zweifel bleibt, in Kauf nehmen. Eine erneute Verletzung wäre das Schlechteste, was passieren kann“, meint Neuhaus. Mögliche Personalrotation, falls Hartmann nicht aufläuft: Jannik Müller übernimmt den Part im defensiven Mittelfeld und Hendrik Starostzik dessen Position in der Innenverteidigung.

Etwas leichter gestaltet sich indes die Suche nach einem Ersatz für den gelbgesperrten Stefan Kutschke im Angriff. „Marcos Alvarez und Erich Berko sind die beiden Alternativen, die zur Verfügung stehen“, sagt Neuhaus und hat sich auch schon für eine Variante entschieden, will die aber nicht vorher bekannt geben. Er sagt: „Wir haben uns etwas einfallen lassen.“ Eine interne Sperre für Berko, der bei einer Polizeikontrolle am 22. April mit einem Blutalkoholwert von über 1,1 Promille auffällig wurde, ist nicht gemeint. Der Verein belegte den 22-Jährigen mit einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe.

Unabhängig davon und doch irgendwie passend beteiligt sich Dynamo im Rahmen des 1860-Spiels am Aktionstag zur Suchtprävention. Motto der Kampagne: Alkohol schießt keine Tore! „Wir wollen für einen verantwortungsvollen Genuss werben und vor einem Missbrauch von Alkohol warnen“, sagt Dynamos Geschäftsführer Michael Born und spricht von einer Vorbildfunktion. Auf einem sogenannten Rauschparcours, so erklärt es der Verein, können sich die Zuschauer demnach selbst testen, wie sich Alkohol auf die körperliche Leistungsfähigkeit genau auswirkt.

Mögliche Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Starostzik, Ballas, Heise - Jannik Müller - Gogia, Aosman, Hauptmann, Stefaniak - Alvarez.

