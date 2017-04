Vorbereitungen für Sommerfest-Premiere

Die Vorbereitungen für das Sommerfest, das vom 25. bis 27. August stattfindet, haben längst begonnen. Als Festgelände dienen die Festwiese und das Naturerlebnisbad. Das Sommerfest wird vor allem von der Vielzahl heimischer Vereine und der Gastronomie getragen. Es findet zum ersten Mal statt und möchte mit seinen Aktionen auf ein Stück Großenhain aufmerksam machen, das sich im nächsten Jahr wieder verändern wird. Das Naturerlebnisbad wird umgebaut.

Zum Sommerfest wird ein Bühnen- und Rahmenprogramm zusammengestellt, bei dem sich die Gäste überzeugen können, was aus dem Gelände der Landesgartenschau von vor 15 Jahren geworden ist. Bis jetzt haben sich 20 Vereine und Institutionen gemeldet, die das Sommerfest-Programm bereichern wollen. Wer Interesse am Mitmachen hat, egal ob ein gastronomischer Verkaufs- oder Infostand betrieben oder ein Beitrag zum kulturellen Rahmenprogramm geleistet werden soll, kann sich an die Stadtverwaltung, wenden. (SZ)

Jörg Withulz, Geschäftsbereich Stadtkultur: Tel. 304139 oder JWithulz@stadt.grossenhain.de

