Vorbereitungen für Skisprung-Event Im Mortelgrund wird die Schanze präpariert. Am Wochenende sind erste Testsprünge möglich.

Andreas Liebau und Kollegen haben am Mittwoch die Auslaufzone der Skisprungschanze in Massanei präpariert. © Dietmar Thomas

Nachdem seit dem Winter 2012/13 wetterbedingt die Waldheimer Winterspiele nicht mehr durchgeführt werden konnten, versucht der Verein Celebration.org sie erneut im Waldheimer Mortelgrund zu organisieren. „Geplant sind sie für das erste Februarwochenende“, sagt Andreas Liebau vom Verein. Sollte der Frost nicht so lange anhalten, seien die Organisatoren flexibel und könnten das Event vorverlegen. Doch daran wollen sie noch gar nicht denken. Am Mittwoch haben sie zunächst einmal die Schanze und die Auslauf- und Absprungzone präpariert. „Am Wochenende ist zwischen 14 und etwa 17 Uhr ein freies Training möglich“, so Liebau. Diese Gelegenheit wolle man all denjenigen bieten, die noch keine oder kaum Erfahrung im Skisprung haben. „Es sind Sprünge bis zu einer Weite von drei, vier Metern möglich. Mitmachen können alle ab sieben Jahre, die in der Lage sind, auf dem Skihang eine rote Piste runterzufahren“, erklärt Andreas Liebau.

Der Verein hat in den vergangenen Jahren die Anfahrt ausgebessert und erhoffen sich daher beim Wettbewerb weitere und bessere Sprünge. „Das heißt bis zu 15 oder 16 Meter“, so Liebau. (DA/sol)

zur Startseite