Vorbereitungen für Kunst im Hof Bei dem Stadtteilfest in Deuben sind ein paar neue Gesichter dabei, trotzdem werden noch Mitstreiter gesucht.

Das kleine Festival steigt traditionell in den Höfen um die Christuskirche in Deuben. © Andreas Weihs

Eine der Veranstaltungen, die die Stadt diesen Sommer kulturell bereichern, ist Kunst im Hof. Obwohl noch fast drei Monate bleiben, ist das Programm des kleinen Fests fast voll. Dietja Lumpe, Mitglied der Akteursrunde Deuben und Projektmanagerin der Veranstaltung, arbeitet zusammen mit ihren sechs Kollegen an der Organisation. Gesucht werden noch Kreativ- oder Mitmachangebote für Eltern und Kinder. Künstler mit selbst hergestellten Artikeln und Hobbyköche sind auch willkommen.

Eine Frist für die Künstleranmeldungen gibt es nicht. Das Organisationsteam versucht, alle zu berücksichtigen. „Bei einer späteren Anmeldung kann es natürlich dazu kommen, dass die gewünschten Uhrzeiten verschoben werden müssen, aber ich versuche, immer einen Weg zu finden“, erklärt Dietja Lumpe. Mit Bannern, kleinen und großen Straßenplakaten, Postkarten mit dem Programm und einem eigenen Logo soll auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht werden.

Unterstützt wird das Projekt von dem Koordinationsbüro für Soziale Arbeit und dem Verein „Soziokultur“, der dieses Jahr auch die Organisation der Kulturalltage übernimmt. Von den kreativen Bastelangeboten bis zu den Ausstellungen alles wird kostenlos sein. Die Künstler erhalten auch kein Honorar. Die Ausgaben für die Bühne und die Technik werden von der Stadt Freital finanziert. Das Essen und die Getränke werden verkauft, aber zu gemäßigten Preisen. „Wir wollen, dass das Fest für alle zugänglich ist“, unterstreicht Dietja Lumpe. Ziel des Ganzen sei es, die Menschen ins Gespräch miteinander zu bringen und etwas fürs Gemeinwohl zu tun, ergänzt sie.

Die Künstler werden wieder vorwiegend aus der Umgebung sein. Geplant sind zwei Chorkonzerte, Ausstellungen sowie einige Musik- und Tanzangebote. Zum ersten Mal wird sich das Tanzteam Wilsdruff präsentieren.

Es wird wieder leckere internationale Spezialitäten geben. Der von einer Zahnarztpraxis betriebene „Süße Hof“ öffnet auch seine Türen für Gäste. In diesem Hof spielt die Freitaler Rock- und Bluesband Musikbrigade Stöckel. Der Turm der Kirche ist wieder geöffnet. Besucher haben dort die Möglichkeit, den schönen Ausblick über die ganze Stadt zu genießen, fügt Dietja Lumpe hinzu.

„Kunst im Hof“ findet auch dieses Jahr unter dem Motto „Kunst, Kultur und Kulinarisches“ statt. Die Veranstaltung wird im Rahmen der Freitaler Kulturalltage am Sonnabend, dem 17. Juni, zum 7. Mal durchgeführt. Das kleine Festival ist traditionell in den Höfen um die Christuskirche in Deuben von 14 bis 21 Uhr geplant.

Für Fragen und Anmeldungen steht Dietja Lumpe unter Telefon 0151 18252964 oder per E-Mail: zur Verfügung.

zur Startseite