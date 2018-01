Vorbei mit dem Weidmannsheil Jäger und Umweltschützer lehnen die Rodung des Waldes am Birkenhainer Weg in Wilsdruff ab.

Jäger Wolfram Niegel in seinem Jagdgebiet. Auf den Ackern im Hintergrund sollen in den kommenden Jahren eine neue Umgehungsstraße und ein Gewerbestandort entstehen. © Andreas Weihs

Wilsdruff. Jäger Wolfram Niegel schaut konzentriert mit seinem Feldstecher über den Acker westlich des Birkenhainer Weges in Wilsdruff. „Dort wechselt ein Stück Rehwild“, flüstert er nach wenigen Minuten und deutet mit dem Finger auf die Waldkante. Tatsächlich tritt eine einzelne Ricke aus der Schonung heraus und flüchtet in Windeseile über das Feld. „Wenn der Wald verschwindet, werden wir so etwas hier nicht mehr sehen“, sagt der 66-Jährige und schüttelt enttäuscht den Kopf.

In den kommenden Tagen soll das Wäldchen südlich und südwestlich des Birkenhainer Weges den Motorsägen zum Opfer fallen. Erste Arbeiten wurden bereits am Mittwoch durchgeführt. Ein privater Investor will die Grundstücke vermarkten. Mehrere Eigenheime sollen entstehen. Dass die Stadt den neuen Wohnraum dringend braucht, sieht auch Jäger Niegel ein. Doch genau an dieser Stelle zu bauen, hält er für problematisch.

„In den vergangenen Jahren ist endlich wieder Damwild aus anderen Gebieten eingewandert und wird von uns nicht geschossen, damit sich perspektivisch eine größere Population entwickelt“, erklärt Niegel. Die dicht stehenden Bäume auf dem ehemaligen Gelände der Baumschule würden den Tieren Deckung bieten. Eine Fällung könnte dazu führen, dass das Reh- und Damwild wieder abwandert, so Niegel. Das Hauptproblem bestünde darin, dass es in der Gegend generell wenig Wald gäbe, die Situation würde durch die Rodung noch zusätzlich verschärft.

Ebenfalls Sorgen bereitet Niegel die geplante Umgehungsstraße, die von der Autobahnabfahrt südwestlich an Wilsdruff vorbei zur S 36 verlaufen soll. Der Platz für das Vorhaben ist bereits im neuen Flächennutzungsplan ausgewiesen. Perspektivisch soll parallel zu dieser Straße ein Gewerbegebiet entstehen. Das ist noch nicht konkret im neuen Flächennutzungsplan verzeichnet, weil der Regionalplan des Freistaates südlich des Funkamtes eine Waldvermehrung vorsieht. Die Stadtverwaltung würde jedoch gerne im Bereich der Straße An der Struth aufforsten und das Gebiet südlich der Autobahn entwickeln.

„Wenn die Umgehungsstraße und das Gewerbegebiet kommen, müssen ich und die anderen Jäger in diesem Areal auf ein anderes Gebiet ausweichen. Und natürlich leiden die Tiere unter der Bebauung“, meint Niegel. Über die geplante Umgehungsstraße würde viel Wild wechseln. Bis sich die Tiere an die neuen Umstände gewöhnt haben, könnte es zu Unfällen kommen, so der Jäger.

Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hält vor allem die Fällung am Birkenhainer Weg für problematisch und die Art der Umsetzung sogar für illegal. Landesgeschäftsführer David Greve kritisiert in einer Stellungnahme den erstellten Umweltbericht, der der Fällgenehmigung und dem Flächennutzungsplan zugrunde liegt, als „höchst defizitär“ und nicht gesetzeskonform. So sei es versäumt worden, die Biotope in dem Gebiet darzustellen. In der Folge sei es nicht möglich, Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote auszuschließen. Da unter anderem Fledermäuse in dem Gebiet heimisch sind, sei davon auszugehen, dass mit der Rodung gegen eben diese Verbote verstoßen werde, so Greve. Das spielt allerdings kaum noch eine Rolle, denn die Bäume werden nun sowieso gefällt.

