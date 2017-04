Vorbehalte gegen Verkehrspläne Bautzens Landrat will einen Verkehrsverbund für Ostsachsen. Doch er muss die Partner im Kreis Görlitz noch überzeugen.

Bautzens Landrat will den Zusammenschluss der Verkehrsverbünde in Ostsachsen. Doch die Partner im Kreis Görlitz sind davon nicht überzeugt. © Thomas Eichler

Schluss mit dem Fahrkarten-Chaos. Das wollen viele in der Oberlausitz und in Ostsachsen. Deswegen hat Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) jetzt einen neuen Anlauf für ein einheitliches Ticket und einen Verkehrsverbund in Ostsachsen angekündigt. Doch im Landkreis Görlitz stößt seine Initiative auf Skepsis. Daran trägt er eine Mitschuld. Denn Harigs Vorstoß ist nur einer von vielen in den vergangenen Jahren, konkret geschah aber nichts.

Schon seit Längerem versucht Harig, die Verbünde VVO und Zvon zu vereinigen. Denn das Problem ist für den Bautzener Landrat am größten. Die Grenze zwischen beiden Verbänden geht mitten durch den Kreis Bautzen. Das will er nun ändern: Harig ist im Moment Chef beider Verkehrsverbünde.

Für dessen Situation zeigt der Görlitzer Landrat Bernd Lange auch Verständnis. Aber für ihn stehen andere Fragen im Vordergrund: Wie können in einem größeren Verbund die Strecken im Neiße-Landkreis und die grenzüberschreitenden Verbindungen nach Polen und Tschechien gesichert werden? Wie wird vereinbart, dass die nötigen Investitionen auch im Landkreis Görlitz getätigt werden? Und schließlich: Wie kann der Landkreis Görlitz seinen Einfluss im größeren Verband sichern? „Auf diese Fragen warten wir seit fünf Jahren auf Antworten“, sagt Lange. „Bis die nicht vorliegen, brauche ich mit diesem Thema gar nicht in den Kreistag gehen.“

Dabei herrschen im Zvon genau spiegelbildliche Verhältnisse zum Kulturraum. Während Bautzen bei der Kultur zusammen mit der sorbischen Stimme eine Mehrheit gegen den Landkreis Görlitz hat, haben im Zvon sowohl die beiden Landkreise als auch die Stadt Görlitz eine Stimme. Insofern ist auch die Stadt von den möglichen Veränderungen betroffen. Gegenüber der SZ mahnte der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege bereits einen Ausgleich für die Stimmenverteilung in einem größeren Verbund ein. Wie der Kreis drängt auch Görlitz zunächst auf eine Klärung der offenen Fragen. „Ein großer Verbund ist nicht von vornherein abzulehnen, aber es bedarf gesonderter vertraglicher Regelungen“, erklärte Deinege. Zugleich unterstrich er, dass er nur zusammen mit dem Kreis verhandeln will.

Harig will nun diese Hürden abklären. „Ich habe die beiden Geschäftsführer der Verbünde beauftragt, mir zunächst die jeweiligen Bedingungen für eine Fusion zuzuarbeiten“, erklärt Landrat Harig. Im Anschluss will er direkte Gespräche mit allen führen. „In der Sache haben alle die gleichen Vorstellungen. Es sind nur die Details, die noch offen sind“, findet Harig.

