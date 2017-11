Vorausfahrzeug bei Schleuserfahrten Ein 39-jähriger Kraftfahrer aus Koblenz soll Menschentransporte vom Balkan begleitet haben.

Symbolfoto © Ronald Wittek/dpa

Eine Schleuserfahrt vom August 2015 beschäftigt noch immer die Dresdner Justiz. Bei Geising hatte der Fahrer eines weißen Lkw 81 entkräftete Flüchtlinge ausgesetzt – Männer, Frauen und Kinder jeden Alters aus Syrien, Iran, Afghanistan und dem Irak. Sie hatten auf der elfstündigen Fahrt aus Ungarn kaum Luft bekommen. Noch unterwegs hatten Flüchtlinge per Notruf bei der Feuerwehr in Prag Helfer alarmiert, weil sie es nicht mehr ausgehalten hatten. So war es möglich, dass der weiße Laster noch bei Geising ausfindig gemacht wurde.

Der Fahrer des Transporters, Ilmaz A., wurde 2016 am Landgericht Dresden wegen bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Bande, zu der er gehört, soll auch hinter der Schleuserfahrt stecken, bei der 71 Menschen in Österreich ums Leben gekommen waren – auch noch im August 2015.

Seit dieser Woche steht ein zweites mutmaßliches Mitglied dieser Bande vor dem Landgericht Dresden – Tasev R., ein 39-jähriger Kraftfahrer aus Koblenz. Der Bulgare soll bei der Geisingfahrt und anderen Schleusungen ein Pilotfahrzeug gefahren haben, um seine Komplizen vor der Polizei zu warnen. Angeklagt sind sieben Fahrten mit 316 Menschen. (SZ/lex)

