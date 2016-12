Vor Weihnachten soll’s rollen Im Gemeinderat wurde jetzt Kritik an der Baufirma laut. Doch für die Verzögerung bei der Kreisstraße in Preititz gibt es verschiedene Gründe.

Mitarbeiter der Firma Tiefbau Vogel aus Weißenberg sind derzeit dabei, neue Rohre in die Kreisstraße in Preititz zu legen. Sie hoffen auf milde Tage, damit danach der Asphalt auf die Straße kommt, die dann vor Weihnachten frei sein soll. © Robert Michalk

Preititz ist seit Monaten eine Insel im Autoverkehr. Denn erst wurde an der Lindenallee gebaut, jetzt an der Kreisstraße. Beides unter Vollsperrung. Dazu kommt, dass die Bauarbeiten sehr komplex sind. Abwasserzweckverband, Kreiswerke und Gemeinde bauen. Doch im Gemeinderat kam Kritik auf, weil sich die Baustelle so lange hinzieht. Es stand die Frage im Raum, ob sich die Baufirma übernommen hat.

Der Firma Tiefbau Vogel sind die Vorwürfe bekannt. Doch übernommen hat sie sich nicht, sagt Marluis Vogel. „Wir wollen doch niemanden verärgern. Unsere Leute tun ihr Bestes, sprechen auch mit den Anwohnern“, sagt sie. Aber es kommen gerade im Tiefbau auch Dinge dazwischen, mit denen man im Vorfeld nicht rechnen kann. In diesem Fall spielte einfach das Wetter nicht mit. Der viele Regen im Herbst ließ es nicht zu, mit den Maschinen auf die Flächen zu fahren. Dann wären diese zerstört worden. Aus diesem Grund sind gerade auch die Arbeiten am Albrechtsbach eingestellt worden. Im Vorfeld könne die Firma auch nicht überall in die Erde gucken. Alte Leitungen, die auf keinem Plan existieren, erschweren das Arbeiten. Dazu können subjektive Faktoren kommen, wie Krankheit oder ein defektes Fahrzeug.

Zum Asphaltieren zu kalt

In Preititz stand vergangene Woche bereits das Fahrzeug mit dem Asphalt bereit. Doch die Firma entschied, ihn nicht aufzubringen, weil es zu kalt war. „Wir müssen nämlich fünf Jahre Gewährleistung geben“, sagt Marluis Vogel. Da bringe es nichts, bloß wegen der Fertigstellung etwas zu tun, was man später bereut oder teuer bezahlt. Nun hoffen die Mitarbeiter, dass die Asphalt-Firma bereitsteht, wenn es laut Wetterbericht wieder wärmer wird. „Nicht nur wir haben ja das Problem“, sagt Marluis Vogel. Straßenbau, bei dem nur noch die Asphaltschicht fehlt, gibt es derzeit in vielen Dörfern.

Der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) versteht den Ärger der Bürger. Aber er versteht auch die Baufirma. Auch der späte Fördermittelbescheid hat dazu beigetragen, dass es zu spät losging, sagt er. Und die Öffnung des Mühlgrabens als Maßnahme im Hochwasserschutz ist kein einfaches Vorhaben, Seidel hofft auf Freigabe der Straße vor Weihnachten.

