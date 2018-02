Vor Spindelabriss muss Turmfalke umziehen Das Landratsamt stimmt dem Abbruch zu – unter Auflagen. Doch es drängt die Zeit, diese auch zu erfüllen.

„Für den Vogel müssen wir bis Ende März einen Ausgleich geschaffen haben, damit er woanders nisten kann“ – Bürgermeister Steffen Ernst. © André Braun

Waldheim. Dem Abriss der Spindelfabrik steht nun nichts mehr im Wege. Dies bekräftigten sowohl Landrat Matthias Damm (CDU), als auch Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Dienstag beim Kommunaltag in Waldheim. Das Artenschutzgutachten wurde genehmigt, allerdings unter Auflagen.

„Doch diese können wir einhalten“, so Steffen Ernst. Besonderes Augenmerk müsse dabei auf einen Turmfalken geworfen werden, der seinen Nistplatz in der Spindelfabrik hat. „Für den Vogel müssen wir bis Ende März einen Ausgleich geschaffen haben, damit er woanders nisten kann“, so Steffen Ernst. „Wir werden versuchen, ihn auf dem Rathaus einzuquartieren. Hier hatten wir schon einmal einen Turmfalken. Und wir glauben, der hat sich bei uns wohlgefühlt“, sagte der Bürgermeister. Schafft die Stadt es nicht, den Turmfalken bis Ende März zum Umzug zu bewegen, droht eine erneute Verzögerung des Abbruchs der Spindelfabrik. „Nach dem Turmfalken kommen dann auch andere Vögel, wie Amseln, oder sogar Fledermäuse“, so Steffen Ernst. Dann müsste das Projekt Abriss in den Herbst verlegt werden.

Aber auch aus anderen Gründen drängt die Zeit. „Während des Orkans „Friederike“ ist uns ein Baum in die Spindel gefallen. Und es sind mehrere Steine und Ziegel herunter gefallen“, so der Bürgermeister. „Langsam wird es da sehr gefährlich.“ Zudem sei die alte Fabrik ein beliebter Platz, um Müll abzuladen, sagte der Bürgermeister. „Auf Dauer geht das so nicht weiter.“ Einen ganz pragmatischen Grund für die schnelle Beseitigung der Spindelruine fand dann Landrat Matthias Damm: „Wenn die Fabrik dieses Jahr nicht abgerissen wird, könnten die Fördermittel dafür nicht mehr rechtzeitig abgerufen werden. Und am Ende würden sie verfallen. Und das wäre ja schade.“ (DA/an)

