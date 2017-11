Vor Einbrechern schützen Experten laden in den Kulturbahnhof ein und sagen, was zu tun ist.

© Symbolfoto: dpa

Der Fall vom Februar ließ viele Radebeuler besonders aufschrecken. Damals waren Einbrecher in ein Haus eingestiegen und hatten die Bewohner mit einem Messer verletzt. Bei den meisten Einbrüchen kommen die Betroffenen zwar nicht körperlich zu Schaden. Materiell aber schon. Doch manchmal genügen Kleinigkeiten, um es Einbrechern schwer zu machen, informiert die Polizeidirektion Dresden. Die Polizisten wollen den Radebeulern vermitteln, was sie tun müssen, „um Einbrechern ein Schnippchen zu schlagen“.

Im Rahmen der Kampagne „K-Einbruch“ laden die Experten am Freitag um 19 Uhr zu einem Vortrag mit dem Thema „Sicher Wohnen - Einbruchsschutz“ in den Kulturbahnhof ein. Schon vorher beraten die Polizisten auch auf der Straße. Von 9 bis 15 Uhr stehen sie mit einem Beratungsmobil auf dem Wochenmarkt auf der Hauptstraße in Radebeul-Ost. Beamte der Polizeilichen Beratungsstelle geben vor Ort Tipps zum Thema Einbruchs- und Diebstahlsschutz. Neben technischen Sicherungsmöglichkeiten stehen auch Verhaltenstipps im Blickpunkt der Polizisten. (SZ/nis)

