Vor die Tür gesetzt Der Döbelner Jörg Soujon musste vor wenigen Tagen in Hausdorf als Trainer seinen Hut nehmen. Entsprechend enttäuscht ist er.

Nach insgesamt 14 Jahren als Spieler, Mannschaftsverantwortlicher, Trainer und Sponsor wurde der Döbelner Jörg Soujon beim HFC Colditz in zwei Akten demontiert. Über die Art und Weise der Trennung von ihm als Trainer ist er menschlich enttäuscht. © André Braun

Rund 14 Jahre stand Jörg Soujon mit kurzer Unterbrechung in den Diensten des Hausdorfer SV und später HFC Colditz. Erst als Fußballspieler, später als Mannschaftsverantwortlicher, Trainer und teilweise Sponsor. Bis vor zwei Wochen war der 42-jährige Döbelner auch der Meinung, dass das so bleibt. Doch nachdem dem Vizemeistertrainer der Vorsaison in der Spielserie mit Robert Campbell bereits ein zweiter Mann vor die Nase gesetzt wurde, hat man ihn jetzt – wie auch Campbell – nach Meisterschaftsplatz drei abgesetzt. Zahlreiche Anrufe von Trainerkollegen und Weggefährten gingen daraufhin bei Jörg Soujon ein. Der Döbelner Anzeiger unterhielt sich mit dem aus Ostrau stammenden und in Döbeln lebenden, doch polarisierenden Macher.

Jörg Soujon, warum sind Sie damals nach Hausdorf gegangen?

Ich hatte in Döbeln Landesliga gespielt, dann gab es da allerdings Meinungsverschiedenheiten, wonach ich nach Gleisberg gegangen bin. Als das Angebot aus Hausdorf kam, eine Klasse höher in der Bezirksliga zu spielen, habe ich das natürlich angenommen. Mit durchwachsenem Erfolg. Damals hatte ich von mir selbst mehr verlangt. Ich glaube, in späteren Jahren habe ich besseren Fußball gespielt als damals mit 25, 26 Jahren. An die Zeiten in Döbeln konnte ich nicht anknüpfen, habe dann aber später wieder viele Tore gemacht. Gemeinsam mit Robert Leonhardt und Lars Voigtländer haben wir nach dem Hausdorfer Rückzug aus der Landesliga gesagt, wir machen 2007 noch einmal neu los, haben die Mannschaft mit Spielern aus der Region verstärkt und sind 2014 wieder in die Landesklasse aufgestiegen. Da war ich schon nicht mehr Spieler, sondern Co-Trainer bei Jens Höppner.

Wie sind Sie dann Trainer geworden?

Jens Höppner hatte immer weniger Zeit und so ist mir das praktisch in die Wiege gefallen. Und von heute auf morgen war ich Landesklassetrainer. Und ich habe das mit viel Herzblut gemacht. Weil ich die Kerle mag, weil ich die Gegebenheiten in Hausdorf gut finde. Ich habe das gerne gemacht und kann mir persönlich auch nichts vorwerfen.

Sie haben ja auch viel zum Erfolg beitragen, indem Sie reichlich Leute nach Hausdorf geholt haben?

Nicht nur ich, auch der Jens Höppner. Man muss in Hausdorf sagen, deshalb ist es eine schwierige Situation für jeden Trainer, das kann ich für die Zukunft sagen, es ist eine Satellitenmannschaft. Du musst immer bestrebt sein, Leute heranzuholen, denn die Besten aus der eigenen Jugend werden von Grimma weggeholt und du selbst hast Probleme, eine C-Junioren-Mannschaft zusammen zu bekommen. Es ist eben nicht wie in Döbeln, wo alle Altersklassen besetzt sind. Es ist eine überregionale Mannschaft, die durch Freundschaften und Netzwerke der Verantwortlichen immer wieder verstärkt wurde. Da bekommst du natürlich eine gute Truppe zusammen. Aber: Du holst dir verschiedene Charaktere rein.

Damit wurde die Truppe allerdings auch starkgemacht?

Man muss sagen, dass wir mit dem Sven Möbius einen Spieler geholt haben, der die Mannschaft qualitativ weiter gebracht hat, dann den Martin Schwibs. Und mit diesen zwei Leuten hat man die Mannschaft dermaßen verstärkt, dass du als Spitzenteam gegolten hast, wobei der Grundstock von guten Leuten gegeben war. Klar ist es schwierig bei einem Kader von knapp 20 Leuten in der Vorbereitung, die ich drei Jahre lange alleine durchgeführt habe. Da gibt es auch Reibereien und nicht jeder ist mit dem Trainer zufrieden. Das wäre ja auch schlimm wenn, es so wäre. Aber wie es jetzt dargestellt wird, dass der Großteil der Mannschaft unzufrieden war, das kann ich so nicht stehenlassen.

Bereits im Vorjahr wurde Ihnen Robert Campbell an die Seite gestellt, hat man mit Ihnen vorher darüber gesprochen?

Sie haben ihn mir an die Seite gesetzt, ohne mich zu fragen. In einem solchen Umfeld solche Entscheidungen während der Saison zu treffen, sehe ich als falsch an. Da war ich bereits zweimal kurz davor, aufzugeben und zu sagen, das mache ich so nicht mit, wurde von der Mannschaft oder einem Großteil der Mannschaft aber gebeten, weiterzumachen. Wir haben insgesamt eigentlich eine gute Zusammenarbeit gepflegt.

Wie ist Ihnen Ihr Rauswurf mitgeteilt worden?

Am 17. Juni beim Saisonabschluss war noch alles gut und am 11. Juli sollte es weitergehen. Dann hörte ich eine Woche gar nichts und im Urlaub bekam ich einen Anruf, dass ein anderer Trainer kommt. Eigentlich Frank Baum, der dann aber angesagt hat. Ohne dass man mit mir darüber geredet hat, war das für mich ein gewaltiger Schlag ins Gesicht. Da muss man mich auch nicht fragen, ob ich als Co-Trainer oder Sportlicher Leiter zur Verfügung stehe. Ich hatte die Verantwortlichen bereits vor Wochen um eine Auswertung der Saison gebeten, die aber nie erfolgt ist. Umso mehr kränkt einen dann schon, was passiert ist. Das ist schon ein Arschtritt für die geleistete Arbeit, wie es auch Andere einschätzen.

Das Tischtuch zwischen HFC Colditz und Ihnen ist durchschnitten?

Ja! Ich habe auch alle meine Sachen abgegeben, ob ich zur Verabschiedung fahre, weiß ich noch nicht. Es tut einfach weh, auch weil man die Spieler gern betreut und vielen eine ganze Menge beigebracht hat. Wenn das am Ende nur die Döbelner gewesen sein sollten, dann ist das so. Der HFC Colditz ist in der Region aber die beste Landesklassenmannschaft und da sollte man die Kirche mal im Dorf lassen. Denn mit dem Kader, der jetzt da ist, hätten wir in der Landesliga eh nicht zu suchen gehabt.

Der Grund für die Reaktion war der verfehlte Landesligaaufstieg?

Nein! Grund ist, dass sich die Spieler mit der Einführung eines gleichgestellten Mittrainers mehr herausgenommen haben. Die Disziplin ist teilweise verloren gegangen. Es gibt bestimmte Personen, die dem Ganzen ihren Stempel aufgedrückt und welche Unruhe reingebracht haben. Ich nenne jetzt aber keine Namen. Das sollen sie ruhig auch mal lesen. Ich bin ehrlich und direkt, aber wer Kritik übt, ist bei zwei Trainern immer der böse.

Ist es nicht positiv, mit zwei kleinen Kindern nicht mehr mehrfach in der Woche von Döbeln nach Hausdorf fahren zu müssen?

Es ist trotzdem komisch. Man muss es ja auch als guten Ausgleich zu Familie und Arbeit sehen, den Fußball. Es fehlt einfach das Fieber. Nur zuschauen und nichts selber dazu beisteuern, damit die Mannschaft Erfolg hat und man die Entwicklung von Spielern sieht, ist das eigenartig. Klar war die Trainingsbeteiligung in der Rückrunde, wo Spieler teilweise 50 Kilometer Anreise hatten, teilweise unterirdisch. Aber man sollte dann alle Probleme zusammenfassen und aussortieren, woran es gelegen hat. Und dann sollte man mit den Trainern sprechen und denen nicht telefonisch mitteilen, dass sie eine große Lösung suchen, eine „Autoritätsperson“.

Aus Ihren Worten klingt heraus, dass Ihnen der Fußball schon jetzt fehlt?

Ich werde natürlich nicht nach Leipzig, Torgau, Chemnitz oder irgendwohin fahren. Dafür ist mir einfach der Weg zu weit. Wenn, dann würde ich sicher gern im Kreis oder am Rand irgendwo tätig sein. Aber jetzt lasse ich erst mal ein paar Tage vergehen und denke darüber nach, auch darüber, was ich vielleicht falsch gemacht habe.

Was könnte das sein?

Ich hab selbst hochklassig Fußball gespielt und das nicht schlecht. Aber ich habe arbeitsmäßig zurzeit nicht die Chance den A- oder B-Schein zu machen. Ich hab mir vieles angeeignet und das den Spielern auch vermittelt. Meine Motivation war allerdings schon eine andere, als neben mir ein zweiter Trainer installiert wurde.

War das bereits ein Stück weit eine Demontage?

Ja, genau. Das hat meine Stellung untergraben. Aber jetzt müssen die Spieler, die die Macht übernommen haben, erst mal zeigen, dass es auch mit jemand anderem geht.

Gab es bereits Anfragen an Sie, bei einem anderen Verein anzufangen?

Das ist erst einmal außen vor, aber ich denke schon, dass es über kurz oder lang Vereine gibt, die mit mir arbeiten wollen. Dazu müssen aber auch einige Dinge stimmen.

In Ihren Antworten fiel immer wieder das „Wir“ auf, man spürt, dass Ihnen der HFC Colditz dennoch am Herzen liegt?

Natürlich, ich bin viel zu lange dort gewesen und habe mich bis zum 17. Juni auch noch auf die neue Saison gefreut. Und ich will auch keine Schlammschlacht führen, das wäre ganz schlimm. Ich bin halt menschlich enttäuscht von dem Verein und denke, dass ich viele richtig gemacht habe, in den vergangenen Jahren. Ein paar Fehler macht jeder, und der, der keine macht, ist auch fehl am Platz. Und wenn man die Mannschaft zwei Jahre und vier Monate in der Landesklasse allein geführt und keine miese Saison gespielt hat, dann sollte man anders auseinander gehen!

Es fragte: Dirk Westphal

