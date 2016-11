Vor der Stadt wird freigeräumt Die Bahn legt riesige Materialplätze für den Ausbau der neuen Strecke nach Berlin an. Wo wird gesperrt?

Den Großenhainern wird langsam mulmig. Wie eine Abraumhalde mutet die freigeschobene Fläche in Mülbitz an der B 101 an. Dabei ist der Materiallagerplatz noch gar nicht in seiner ganzen Dimension angelegt. Und: Es ist nur einer von etlichen Plätzen. Wie viele es am Ende sein werden, konnte Bahn-Ansprechpartner Klaus Riedel gestern nicht sagen. Klar ist nur: Der Ausbau der Bahnstrecke Dresden-Berlin wird für die Stadt ab sofort zur größten Baustelle, die sie je erlebt hat.

Allerdings zeigt die Aussage der Bahn auch: die Stadt weiß immer noch nicht, was die Bahn genau vor hat. Weder liegt eine verkehrsrechtliche Anordnung für Straßen- und Wegesperrungen vor, noch gibt es dazu bislang Gespräche. In den Tagen nach der Einwohnerversammlung am 9. November im Großenhainer Alberttreff ist nichts passiert.

Auch von der „besseren Kommunikation“ kann sich die SZ noch nicht überzeugen. Keine der angerufenen Abteilungen bei der Bahn kann sagen, was die andere gerade plant. Für die Stadt bedeutet das weiterhin dranbleiben, so wie es Ordnungsamtschef Matthias Schmieder derzeit schon in Sachen Baumfällungen praktiziert.

Ein paar Details gibt es dennoch. Die Großraschützer Straße wird vom 1. Februar bis 10. März voll gesperrt – danach soll neben der abgerissenen Großraschützer Brücke eine temporäre Umgehung entlang führen. Ob die allerdings ein- oder zweispurig wird, weiß die Bahn nach ihren Worten noch nicht. Gespräche mit der Stadtverwaltung sind dazu erst vorgesehen. Eine einfache, sprich einspurige Lösung, ist aber am wahrscheinlichsten. Klaus Riedel favorisiert sie jedenfalls.

„Möglicherweise können wir die Vollsperrung auch zeitlich verkürzen, aber das ist noch nicht absehbar“, so Riedel gestern auf SZ-Nachfrage. Klar ist allerdings, Park- und Auenstraße sind ab 12. Dezember komplett dicht. Schon in der Nacht vom 11. zum 12. Dezember wird die Bahnstrecke gesperrt, dann werden noch am Sonntag erste Signale und Oberleitungen abgerissen, dann die Gleise entfernt, letzte Bäume gefällt, die jetzt nicht erreichbar waren, und die Brücken an Park- und Auenstraße abgetragen. Dann sollen Stützwände gesetzt werden.

Ab 3. Februar soll es für Fußgänger eine Holzeinhausung um einen Durchlass geben. Gearbeitet werden soll aber nur einschichtig und zwischen den Feiertagen. Ein strenger Winter ist in dieser Zeitschiene nicht mit eingerechnet. Der könnte den gesamten Bau-Fahrplan ändern. Die Stadt bringt indes ihre Bedenken zur Verkehrsplanung vor. Sie fordert jetzt, an der Wildenhainer Straße gleich hinterm Fahrrad-Tunnel Radfahrer und Baufahrzeugverkehr voneinander zu trennen.

Ein provisorischer Anschluss zum Radweg an den Schacht soll her, damit die hin und her fahrenden Baufahrzeuge nicht zur unberechenbaren Gefahr werden. Matthias Schmieder sieht dort ein besonderes Sicherheitsrisiko. Die SZ fragt nach, wie die Bahn die kritische Stelle entschärfen will?

Klaus Riedel sieht keinen Handlungsbedarf. Denn: Die Bahn will die im Großenhainer Volksmund Hillerwiese genannte Grünfläche nun gar nicht als großes Materiallager nutzen und stattdessen auf andere Flächen ausweichen. Welche das sind, ist allerdings nicht zu erfahren. Dazu gebe es noch Planungen. Auch die Stadt ist von der neuen Entwicklung überrascht.

Komplett überraschungsfrei ist dagegen der Schreibtisch von GFV-Präsident Andreas Vogel. „Nein, wir haben noch keine Information von der Bahn über Sperrzeiten oder Ausweichwege“, sagte der auf Nachfrage. Doch genau das hatten Großenhains Sportvereine aber zur Einwohnerversammlung gefordert. Schließlich müssen sie ihren Spielbetrieb planen. Auch Großveranstaltungen wie der alljährliche Rollmopslauf zu Neujahr stehen zur Disposition. Etwa 400 Fahrzeuge kommen zu diesem Laufevent. Allerdings ist niemand informiert – wird das das nächste Kommunikationsdesaster?

