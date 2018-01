Vor der Regierungsübernahme Prinz, Prinzessin und Hofmarschall haben in der 312. Saison des Wittichenauer Karnevals einiges Neues parat.

Prinz Thomas Scholze mit dem Zepter „Robert“, seine Frau Sandra und Hofmarschall Simon Michauk in „Zivil“. © HY-photo Gernot Menzel

Wie sagt Thomas Scholze so schön: „Man plant sein Leben und auf einmal wird man gefragt, ob man Prinz werden will ...“ Die letzten Monate waren nicht nur für ihn turbulent. Erst im September hat der Wittichenauer seine Frau Sandra geheiratet, kurz danach fand die Party zu seinem 30. Geburtstag statt. Das Paar freute sich auf die achttägige Hochzeitsreise nach New York. Und dazwischen lagen auch noch die beiden Herbst-Kappenabende in der Faschingshochburg – mit Thomas Scholze in der Bütt. Alles geplant, längst zugesagt. Und dann das: Zwei Wochen nach der Hochzeit kam der Anruf der Prinzenwerber des Wittichenauer Karnevalsvereins. Thomas Scholze war schon irgendwie klar: „Eigentlich kann man nicht Nein sagen“. Ein zweites Mal kommt so eine Frage wohl nicht mehr. Also sagte er im Prinzip zu, mit der Einschränkung, noch mit seiner Frau sprechen zu wollen. Sandra war nicht ganz so spontan. „Ich bin es nicht so gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen“, sagt die 25-Jährige. Nun, ein paar Monate später, sagen aber beide, die Entscheidung, das Prinzenpaar der 312. Saison zu sein, nicht zu bereuen. Überrascht waren sie aber nach den Kappenabenden schon, wie viele Unbekannte plötzlich gratulieren wollen, ob beim Bäcker oder in der Kirche. „Das gehört einfach dazu“, sagt Thomas Scholze entspannt. „Und diese Begeisterung zeichnet den Volksfasching hier auch aus.“

Das Dreigestirn mit Prinz, Prinzessin und Hofmarschall Simon Michauk bringt in Summe einiges an Faschingserfahrung mit – schon deshalb, weil alle gebürtige Wittichenauer sind. Thomas und Simon kennen sich seit Kindheitstagen, beide haben schon ihren Vätern vom Club „Schwarz-Weiße Panther“ einst beim Bau der Wagen für den Rosenmontagsumzug geholfen. Beide haben Erfahrungen als Büttenredner und in der Langen Garde – der Leibgarde des Wittichenauer Faschingsprinzen: Thomas sechs Jahre lang und Simon, dessen Großvater Paul vor 63 Jahren Mitbegründer war, sogar acht Jahre bis 2016 in der Garde, die letzten zwei Jahre davon als Commodore. „Weil wir noch nicht lange aus der Langen Garde raus sind, kennen wir den großen Rahmen“, sagt Simon Michauk über das, was Prinz samt Gefolge in der Termindichte des Karnevals erwartet. Bühnenerprobt sind Prinz und Hofmarschall auch wegen ihrer Musik. Thomas hat schon als kleiner Junge Trompete geblasen, Simon spielt Schlagzeug bei der Band „Acapulco“. Auch in der Familie von Sandra Scholze hat der Fasching Tradition. Ihr Bruder war ebenfalls Langgardist, der Vater Commodore.

Am Samstag Prinzeneinführung

Die Regierungserklärung des neuen Dreigestirns wird nun beim Kappenabend am Samstag in der Sport- und Mehrzweckhalle zu erleben sein. Motto und Inhalt werden natürlich nicht verraten. Am Konzept wurde intensiv gefeilt. „Es ist eher vom Stil her eine Büttenrede als eine Regierungserklärung“, sagt der Prinz. Beim Kappenabend im Herbst hatte er das erste Mal allein in der Bütt gestanden. Das sei schon etwas ein anderes Kaliber als die vielen Male zuvor im Team. Es ging um den Shoppingwahn seiner Frau. „Aber so bin ich gar nicht“, lacht Sandra. Ein Erfolgsrezept einer guten Büttenrede ist die Nähe zum Publikum, sagt Thomas Scholze. Wenn sich die Leute in den Anekdoten ein Stück weit wiederfinden können, ist schon viel erreicht. Der Einsatz in der Bütt hatte für den neuen Prinzen auch einen angenehmen Nebeneffekt: Er ist damit gar nicht ins Gespräch der Leute gekommen, dass er zugleich der neue Prinz sein würde.

Die drei Wittichenauer gehen mit viel Neugier in die nächsten Wochen. Unterstützung gibt es auf vielfältige Weise, nicht nur vom Karnevalsverein. Hofmarschall Simon Michauk ist zum Beispiel Mitglied des Clubs „Grüne Garde“, der zum Fasching die „CuBar“ am Topfmarkt betreiben wird – diesmal die Prinzenbar.

Komplett neu sind in diesem Jahr Kostüme für Prinz und Hofmarschall. Und das Kleid der Prinzessin? Das kommt sogar aus New York! „Wir haben das Sightseeing abgekürzt, um zwei Tage danach zu suchen“, berichtet Thomas Scholze schmunzelnd von der Hochzeitsreise. Prinzenpaar wird man eben nur einmal ...

