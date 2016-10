Vor der Kür kommt die Pflicht Stahl Riesa freut sich auf den Super-Regio-Cup. Bis dahin ruft die Landesliga. Morgen schon Tabellenführer FC Grimma.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Es ist vollbracht: Der „Budenzauber“ in der Riesaer Sachsenarena kann stattfinden, nachdem Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden seine Teilnahme nun zugesagt hat. Fans des runden Leders bei toller Stimmung unterm Hallendach sollten sich den 19. Dezember schon dick im Kalender anstreichen. 18 Uhr geht es los. Die Auslosung der Gruppen findet am 27. Oktober statt. Neben Dynamo sind dann Vorjahressieger FSV Zwickau, der FC Carl Zeiss Jena, der Chemnitzer FC, der VfB Auerbach im Lostopf. „Und unsere BSG Stahl Riesa“, wie der Vereinsvorstand des Traditionsvereins stolz verkündet. Noch immer spricht man in Riesa vom Turnier im letzten Jahr, als die „Stahler“ sensationellen Hallenfußball spielten, der sie bis ins Finale führte.

Damals rangierte die BSG in der Landesliga auf dem Spitzenrang. Und die Chancen, dass das auch 2016 so sein wird, stehen gar nicht mal so schlecht. Allerdings hat der Spielplan bis dahin noch zahlreiche Hürden für das Team von Trainer Daniel Küttner gestellt. Die höchste davon vielleicht schon am morgigen Sonnabend. Da nämlich reist Stahl Riesa zum Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer FC Grimma. Der hat sich zwar am vergangenen Wochenende aus dem Sachsenpokal verabschieden müssen. Doch das 0:2 gegen den Drittligisten FSV Zwickau war ein „gefühlter Sieg“. Denn die endgültige Entscheidung mit dem zweiten Gegentor fiel erst vier Minuten vor dem Schlusspfiff. Zuvor war Augenzeugenberichten zufolge „der Klassenunterschied von drei Ligen während der gesamten Spielzeit nicht wirklich zu sehen“.

Bei Stahl Riesa dagegen fielen nach der desolaten ersten Halbzeit im letzten Punktspiel in Zwenkau wahrscheinlich ein paar lautere Worte. Nach 18 Minuten stand es 0:3 – und drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf waren trotz der Aufholjagd zum 2:3 futsch. Trotz dieser ersten Saison-Niederlage in der Liga geht Stahl Riesa nicht als aussichtsloser Tabellendritter auf den Grimmaer Rasen. Zwar muss Trainer Küttner auf den gelb-rot-gesperrten Torjäger Philipp Schröter verzichten. Doch im Kader sind ja einige weitere Akteure mit gutem Torinstinkt. Grimma wiederum hat mit Christoph Jackisch einen von vier Spielern im Aufgebot, denen bereits fünf Tore gelangen. Auch sonst erwies sich die Mannschaft um Trainer Wohllebe bislang als sehr kompakt, ließ nur sechs Gegentore zu und musste lediglich beim Remis bei Aufsteiger Eintracht Niesky Punkte lassen. Die Dreier dagegen wurden ausschließlich gegen Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte eingefahren.

Alles klar also für ein brisantes Spitzenspiel, das morgen übrigens bereits um 14 Uhr angepfiffen wird.

zur Startseite