Vor der Feier soll gepflastert werden Am 1. und 2. Juli soll es wieder ein Dorf- und Vereinsfest geben. Doch bevor gefeiert wird, soll noch die neue Pflasterfläche im Naherholungszentrum entstehen.

Am 1. und 2. Juli soll es wieder ein Dorf- und Vereinsfest geben. An der Spitze der Organisation stehen erstmals zwei Frauen. Karin Merkel und Andrea Stecher haben sich bereiterklärt, die Fäden in der Hand zu halten. „Die Grobplanung für das Rahmenprogramm steht. Es ist eine Mischung aus Kunst, Kultur und Sport“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Doch bevor gefeiert wird, soll noch die neue Pflasterfläche im Naherholungszentrum Am Burgberg entstehen. Im Rahmen des Förderprogramms „Jugend bewegt Kommune“ ist schon seit längerer Zeit eine gepflasterte Multifunktionsfläche geplant. Das Material ist da.

Wenn es die Witterung zulässt, werden die vorbereitenden Arbeiten erledigt. Anschließend ist ein Arbeitseinsatz geplant. Der Bürgermeister hofft, dass sich daran wieder viele Bürger der Gemeinde beteiligen, so wie es vor fünf Jahren war. Die Fläche soll zum Basketballspielen, für die Kita- und Hortkinder für die Verkehrserziehung oder im Winter als Eisspritzbahn genutzt werden können. (DA/je)

