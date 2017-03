Vor der Fastenzeit noch einmal schlemmen Der Verein „Wir sind wir“ feierte in Weißwasser das Frühlingsfest Masleniza. Daraus soll künftig eine feste Tradition werden.

Der Auftritt des Kalinka-Chores wurde am Sonnabendnachmittag von temperamentvollen Tänzen während des Masleniza-Festes auf dem Boulevard begleitet. © Rolf Ullmann

Die Discoklänge verstummen am Sonnabendnachmittag auf dem Boulevard in Weißwasser plötzlich. Dafür erfüllt die Melodie des bekannten russischen Volksliedes „Katjuscha“ den Platz vor den Räumen des Vereins „Wir sind wir“. Der Kalinka-Chor aus Weißwasser stimmte dieses Lied an und einige der zahlreichen Zuschauer sangen oder summten sogar ein wenig mit.

Spiele für die Kinder und Deftiges aus der Pfanne oder vom Grill veranlassten viele, die eigentlich nur kurz einmal vorbeischauen wollten, eine längere Zeit ihres Sonnabendnachmittags hier zu verbringen. „Wir feiern das Masleniza-Fest jetzt zum zweiten Mal und wir wollen es als Verein zu einer festen Tradition werden lassen“, sagt Natalia Kühn, die Vorsitzende des Vereins.

Dessen rund 30 Mitglieder haben mit diesem Frühlingsfest eine alte russische Tradition wiederbelebt. Bereits zu heidnischen Zeiten und auch später, als das Christentum sich auch in Russland durchgesetzt hatte, wurde mit diesem Fest der Winter vertrieben und zugleich der Frühling begrüßt. Der Name des Festes Masleniza leitet sich vom russischen Wort „Maslo“, Butter, ab. Denn eine Woche vor Beginn der Fastenzeit wollen alle noch einmal so richtig schlemmen. Eier, Fisch, Teigspeisen und eben auch Butter zu verzehren, war im Gegensatz zum Fleisch, noch erlaubt.

Später in Sowjetzeiten geriet dieses Fest, das eine ganze Woche dauerte, ziemlich in Vergessenheit. Zudem fand es als Ereignis mit christlichem Hintergrund nicht den Beifall der damals Regierenden.

Schon jetzt haben die Organisatoren daran gedacht, wie sie beim nächsten Fest das Publikum noch stärker in das Programm einbeziehen können. „Wir hätten uns heute nämlich gewünscht, dass sich noch mehr, insbesondere die Erwachsenen, aktiv daran beteiligen“, sagte Natalia Kühn.

Doch das ist noch ein wenig Zukunftsmusik. Gegenwärtig arbeiten die Vereinsmitglieder daran, zwei große Projekte mit Leben zu erfüllen. Gemeinsam mit dem Klub „Goldener Alltag“ aus dem polnischen Grenzort Leknica verwirklichen sie das Projekt „Freundschaft kennt keine Grenzen“, das im Rahmen des Programmes Interreg Polen-Sachsen durch die Europäische Union gefördert wird. Am 1. März erfolgte der Startschuss für das zweite Vorhaben. Das Projekt „Barock grüßt den Sonnenkönig“ soll vor allem die Heranwachsenden ansprechen und einbeziehen.

