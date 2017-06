Vor der Arbeit warten die Pedale Janine Dolezal radelt täglich zum Görlitzer Klinikum – am Mittwoch mit prominenter Begleitung.

Mario Grabs, Nancy Beier (von links) begleiteten gestern Kollegin Janine Dolezel und Moderator René Kindermann (rechts) per Rad zum Klinikum. Das Ganze ist Teil einer Aktion der AOK und des Allgemeinen Fahrrad-Clubs Deutschland. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Janine Dolezel kam am Mittwochmorgen mit Verstärkung an ihrem Arbeitsplatz an. Nicht nur ihre Kollegen Mario Grabs und Nancy Beier aus der Personalabteilung des städtischen Klinikums hatten die Pflegedienstleiterin auf ihrem Weg per Fahrrad begleitet, sondern auch ARD- und MDR-Moderator René Kindermann. Der wiederum ist Schirmherr der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ von AOK und des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs.

„Ich habe mich vor etwa einem Jahr bei dieser Aktion angemeldet“, erzählt Janine Dolezel. Rund fünf Kilometer ist ihr täglicher Rad-Fahrweg lang. Und zuweilen anstrengend. Janine Dolezel wohnt in Biesnitz. Vor zwei Jahren war sie aus Spremberg nach Görlitz gezogen. „Wenn man früh die Kastanienallee lang fährt, so aus der Kalten heraus, das ist schon manchmal eine Herausforderung“, sagt Janine Dolezel schmunzelnd. Mit dem Rad zur Arbeit – damit will sie vor allem etwas für ihre Gesundheit tun, das Gewicht reduzieren zum Beispiel. „Aber es gehören neben dem Radfahren auch noch andere Faktoren dazu, eine gesunde Ernährung etwa“, sagt die Pflegedienstleiterin. Moderator René Kindermann möchte derweil möglichst viele Berufstätige und Studenten zum Radfahren motivieren. „Man muss kein Profisportler sein, um etwas für seine Gesundheit zu tun. Eine halbe Stunde Radfahren am Tag reicht völlig aus“, sagt er. René Kindermann wurde in Bautzen geboren, wuchs in See auf. Er begann seine journalistische Karriere bei der SZ .

Im vergangenen Jahr beteiligten sich 9 500 Sachsen und Thüringer an der Aktion von ADFC und AOK. Sie legten dabei vier Millionen Kilometer mit dem Rad zurück und sparten damit nach Angaben der Krankenkasse 800 000 Kilo Kohlendioxid ein. „Dieses Jahr sollten wir die 10 000er Teilnehmermarke knacken“, so René Kindermann. Er vertritt als „Botschafter“ die Oberlausitz und habe durch die Aktion selbst wieder den Spaß am Radeln entdeckt. Die Görlitzerin Janine Dolezel will auf jeden Fall weiter mit dem Rad zur Arbeit fahren, völlig unabhängig von der laufenden Aktion. „Aber man muss es auch nicht übertreiben“, sagt sie. Wenn es schlimm regnet oder viel Schnee liegt, dann lässt sie ihr Fahrrad auch schon mal stehen. „Es geht doch darum, Spaß an der ganzen Sache zu haben“, sagt sie. Und wenn sie nach Feierabend am Nachmittag gemütlich Richtung Biesnitz rollt, das habe dann schon etwas sehr Entspannendes, so die 39-jährige Klinikum-Mitarbeiterin.

www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

