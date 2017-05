Fußball-Landesklasse Vorschau Vor dem Titelgewinn Gewinnen die Tabellenführer der Staffeln Ost und Mitte, sind sie durch. Großenhain gastiert beim Verfolger in Mittweida, die Radebeuler erwarten Crostwitz.

© Symbolfoto: C. Hübschmann

Wird der kommende Sonnabend zum großen Aufstiegstag in der Region? In der Fußball-Landesklasse Ost und Mitte können der Radebeuler BC und der Großenhainer FV die Meisterschaft perfekt machen. Der RBC erwartet im „Osten“ die SG Crostwitz und hat vier Spieltage vor Saisonende zehn Punkte Vorsprung vor dem Verfolger FV Dresden 06 Laubegast. In der Staffel Mitte stehen noch fünf Begegnungen aus und die Großenhainer haben zehn Punkte mehr auf dem Konto als der SV Germania Mittweida (2.). Im Gipfeltreffen stehen sich die beiden Titelanwärter im direkten Duell gegenüber.

Aus Sicht von Germanias Trainer Uwe Schneider ist am Thron nicht mehr zu rütteln, aber: „Wir wollen Großenhain einen großen Kampf liefern und für alle Fußballfans soll das auch ein Leckerbissen werden.“ Klingt wie eine Kampfansage, wobei Trainerkollege Andreas Jachmann sicher auch mit einem Remis gut leben könnte. Der „Vorteil“ wäre, dass die Großenhainer dann am 20. Mai im Heimspiel gegen Stahl Freital alles klar machen könnten und die Aufstiegsparty in der heimischen Jahnkampfbahn steigen würde.

Spannend gestaltet sich der Kampf um den Klassenerhalt, zumal der BSC Freiberg in der Sachsenliga auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist. Damit drohen der Landesklasse Mitte vier Absteiger. Gefährdet ist auch Grün-Weiß Coswig, obwohl der Tabellenneunte auf die viertbeste Rückrundenbilanz im 15er Feld verweist. Der Abstand zum derzeit ersten Abstiegslatz beträgt dennoch nur fünf Zähler. Allerdings könnten die Schützlinge von Trainer Frank Selber mit einem Sieg beim Schlusslicht Meißner SV einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib vollziehen.

Während die SG Kreinitz diesmal spielfrei ist, geht für den Tabellenfünften FV Gröditz 1911 die Reise zum abstiegsbedrohten SV 05 Hartmannsdorf (12.). Trainer Michael Schuster ist nicht zu beneiden, die Personalsorgen sind sehr groß. Von einer Notelf will Präsident Klaus Hirschnitz trotzdem nichts wissen: „Es stimmt, wir haben sehr viele Verletzte und müssen auch auf Jungs aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Aber Notelf wäre der falsche Begriff. Die Moral aller zur Verfügung stehenden Spieler ist toll.“

Im Radebeuler Weinbergstadion stellen sich die Einheimischen auf ein abgezocktes Teams aus Crostwitz ein. Beim Hinspiel hatte der Tabellenführer der Staffel Ost viel Mühe, um sich mit 1:0 durchzusetzen. Vor einer Woche fegten die Crostwitzer den Tabellendritten Rot-Weiß Bad Muskau mit 4:1 vom Platz. Alle Tore erzielte Radim Vechet. Als Spielmacher fungieren Spieler-Trainer Pavel Runt und Miroslav Sentivan. Beide sind 41 und haben über viele Jahre höherklassig gespielt.

zur Startseite