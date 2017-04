Vor dem Saisonstart Am Matschenberg hat sich im Winter einiges getan. Los geht es am 22. April. Dann können Fans zum Schnuppertag kommen.

Am Sonnabend präsentierte sich ein Teil der erfolgreichen Autocrosser vom MC Oberlausitzer Bergland bei bestem Wetter an der Rennstrecke am Matschenberg. Von links: MC-Vorsitzender Frank Prochno, Mechaniker David Dietzsch, die Piloten Grit Hennersdorf, Armin Pfalz (ganz hinten), Robert Scholze, Toni Hoyer (in Grau, rechts sein Crosskart) und Henrik Bundesmann (in blau) und zwei weitere Helfer. Saisonhöhepunkte sind die Läufe zur Europameisterschaft im Juni und zur Deutschen Meisterschaft Ende September. © PR

Autocross. Bald wird es wieder laut auf der Sandpiste im Cunewalder Ortsteil Weigsdorf-Köblitz. „Los geht es bei uns mit dem Schnuppertag am 22. April“, sagt Frank Prochno, der Vereinsvorsitzende des MC Oberlausitzer Bergland. Von 9 bis 16 Uhr haben dann auch Autocross-Neulinge die Gelegenheit, erste Rennatmosphäre zu erleben – und zwar zum Nulltarif. „Es gibt einen Imbiss, für das leibliche Wohl werden wir natürlich ausreichend sorgen.“

Außerdem ist das auch die Gelegenheit, die Neuerungen am Matschenberg zu begutachten. Und die waren nicht billig. Für rund 165 000 Euro wurde in der Winterpause im Fahrerlager ein massives Sanitärgebäude errichtet. „Zwei Drittel der Kosten hat der ADAC Sachsen und München übernommen“, erläutert Prochno. „Beim restlichen Drittel hat unseren Verein dann auch noch die Kreissparkasse Bautzen als Hauptsponsor sehr unterstützt. Eigenleistungen haben wir natürlich auch noch eingebracht.“ 125 Quadratmeter groß ist das neue Gebäude. Dort gibt es 14 Duschen und elf Toiletten, davon auch eine, die behindertengerecht ist.

Doch auch für die Tausende Zuschauer an der Strecke gibt es bei den Läufen zur Europameisterschaft einen neuen Service, denn am 24. und 25. Juni wird am „Karussell“ eine zweite Videowand errichtet. „Die Fans können dort dann den Start- und Zielbereich sehen, während auf der anderen Wand im unteren Streckenbereich die Vorgänge am Karussell zu sehen sind“, freut sich Prochno über diese Neuerung.

Auch am Zielturm wird noch fleißig gewerkelt. Wer den Krach kennt, den die hubraumstarken Renner verursachen, wird sich freuen, dass dort nun schallisolierende Fenster eingebaut werden. „Mit freundlicher Unterstützung der Firma Graf aus Cunewalde“, wie der MC-Vereinschef hinzufügt. Die dritte Neuerung betrifft die Computertechnik im Turm. Hier wurde durch die Wilthener Firma B & C BüroCommunikation die Ausstattung deutlich verbessert. In den nächsten Wochen werden die MC-Fahrer und Fahrerinnen noch die Feinarbeiten an ihren Rennern durchführen, bevor am Matschenberg das EM-Wochenende steigt.

Jasmin Meile fährt bei den Frauen

Die erfahrene Grit Hennersdorf und die junge Jasmin Meile – sie ist nun auch in die Frauenklasse aufgerückt – sowie Hendrik Bundesmann und Robert Wiedemuth sind dann wieder im Kampf um Punkte zu erleben. Ob sie bei allen EM-Läufen am Start sein werden, steht allerdings noch in den Sternen. Ähnlich sieht es bei den zahlreichen anderen Fahrerinnen und Fahrern des MC Oberlausitzer Berglandes aus.

Armin Pfalz, Torsten Zimmermann, Hagen Stübner, Marko, Gührig, Torsten Riedel, Robert Scholze, Alexander Langer, Toni Hoyer und Richard Wagner werden voraussichtlich nur bei den Wettbewerben auf nationaler Ebene starten. Klar ist aber, dass der Cunewalder Autocrossverein einmal mehr mit dem zahlenmäßig stärksten Aufgebot in die neue Saison startet.

Drei Monate nach dem EM-Wochenende findet dann am 23. und 24. September noch der vorletzte Lauf um die Deutsche Meisterschaft in Weigsdorf-Köblitz statt. Das große Finale steigt dann eine Woche später auf dem Kesseltalring. Der Saisonauftakt erfolgt am letzten Aprilwochenende im bayrischen Höchstädt. Zwei Wochen später haben die Fans aus der Lausitz die Gelegenheit, die nächsten DM-Läufe auf der Strecke „Am Kutschenberg“ im nahen Ortrand zu verfolgen.

Auf dem Matschenberg geht es im September natürlich auch noch um Punkte für den Internationalen Lausitz-Pokal (ILP), dessen Finale die Rennen in Weigsdorf-Köblitz sind. Übrigens gastieren die ILP-Piloten in dieser Saison zweimal in Ortrand. Nach dem Rennwochenende am 14. und 15. Mai auch noch einmal am 5. und 6. August.

