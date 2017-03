Vor dem Radwegbau werden Pflanzen gezählt Um den Wert von Grundstücken zu ermitteln, muss jedes Detail berücksichtigt werden. Das verzögert das Vorhaben weiter.

Auf der rechten Seite der S 32 zwischen Waldheim und Gebersbach soll ein Radweg gebaut werden. Erste Markierungen sind seit Kurzem zu sehen. © André Braun

Stadträtin Kathrin Schneider (CDU) kommt „das kalte Grausen“, wenn sie sieht, „wie viel Natur für den Bau des Radwegs in Gebersbach zerstört werden soll“. Das sagte sie am Donnerstagabend während der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Seit einigen Tagen stecken Holzpfähle im Erdboden, die an den Enden mit rosa Farbe besprüht sind. Zeigen diese den Verlauf des künftigen Radwegs parallel zur Staatsstraße 32?

Nicht direkt. „Die erwähnte Absteckung dient lediglich dem Gutachter zur Wertermittlung für den in Anspruch zu nehmenden Aufwuchs“, erklärte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies: Mit Aufwuchs sind die Pflanzen auf dem Grundstück gemeint, die auch in die Wertermittlung einbezogen werden müssen.

Diesmal gibt es Verzögerungen, weil eine Stützwand am Gebersbach neu geplant werden muss. „Die Unterlagen hierfür sind in Bearbeitung und sollen kurzfristig bei der Landesdirektion zur Genehmigung eingereicht werden“, so Isabel Siebert. Die Zustimmungen der Grundstückseigentümer, sprich die Bauerlaubnisse, hierzu lägen jedoch noch nicht vor, ergänzte sie.

Für Stadträtin Kathrin Schneider sieht es „nach einer riesigen Baumaßnahme“ aus. Die ersten Bäume sind abgeholzt worden. „Diese Fäll- und Vorbereitungsmaßnahmen sind entsprechend der Naturschutzsatzung bereits abgeschlossen“, so Michael Wittig vom Bau- und Ordnungsamt der Stadt. Denn nur von Oktober bis Ende Februar dürfen Bäume gefällt werden – ansonsten ist es einer Ausnahmegenehmigung erforderlich.

Schneider wunderte sich, weshalb der Radweg, von Waldheim in Richtung Gebersbach aus betrachtet, auf der rechten Seite entstehen soll. Wittig erklärte: „Das ist ganz einfach: links der Straße ist ein FFH-Gebiet, rechts nicht. In diesen Gebieten ist die Natur besonders geschützt, es darf nicht gebaut werden. Das ist Gesetz.“

Um den Radweg bemüht sich die Stadt Waldheim schon seit mehr als zehn Jahren. „Der Planfeststellungsbeschluss ist durch“, sagte Michael Wittig am Donnerstagabend. Auf der 1,3 Kilometer langen Trasse sollen nicht nur Kinder und Jugendliche künftig sicher zum Freibad in Gebersbach gelangen können. Rund 1,9 Millionen Euro hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in seinem Haushalt für dieses Jahr eingeplant – im Vorjahr waren es noch 100 000 Euro weniger. Die Kosten fallen für den Wegebau einschließlich Bau- und Grunderwerb an. Sie werden komplett vom Freistaat Sachsen getragen.

Sollte es dann – im Idealfall spätestens im Herbst – tatsächlich mit dem Bau losgehen, muss die Staatsstraße 32 voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird noch erarbeitet, heißt es aus dem Lasuv. Schon mehrfach ist der Baustart für einen Radweg zwischen dem bisherigen Ende des bestehenden Radwegs und der Gartenanlage verschoben worden. Baurecht besteht seit Anfang 2015. Seitdem sind die veranschlagten Kosten kontinuierlich gestiegen.

zur Startseite