Vor dem nächsten Drittel Der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig (CDU) feiert runden Geburtstag. Und hat einen besonderen Wunsch.

Seine Geburtstagstorte schnitt der 60-jährige Klaus Brähmig mit Gerald Seifert vom Vorstand der Bäckerei und Mühle Bärenhecke an. © Foto: SZ

Das Geburtstagsständchen kam gleich von drei Ensembles, die Torte von zwei angesehenen Bäckereien und die pralle Sonne von ganz oben. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig hatte am 1. August ausgezeichnete Bedingungen, um seinen 60. zu feiern – vor allem aber eine riesige Schar Gratulanten. Über 250 Angehörige, Freunde, Weggefährten und andere Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft kamen in die große Halle des Lohmener Landhotels Nicolai, um mit dem Papstdorfer zu feiern.

Darunter waren die Abgeordnetenkollegen Arnold Vaatz, Andreas Lämmel (beide CDU) und André Hahn (Die Linke), Sachsens CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer, der Startrompeter und Dirigent Ludwig Güttler, der Vorstandschef der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Joachim Hoof, und viele andere.

Gern hätte Brähmig auf Geschenke verzichtet, doch immer mehr füllte sich damit ein großer Tisch, sodass der Jubilar witzelte, bald könne man einen Laden aufmachen. Doch am Ende ging auch ein echter Wunsch in Erfüllung.

Die Vorlage für die Geburtstagsredner lieferte Klaus Brähmig übrigens selbst, als er feststellte, dass nun mit 60 Jahren zwei Drittel vorbei seien. Was das bedeutet, interpretierte Landrat Michael Geisler (CDU) auf seine Weise: „Ich hab’ mir gleich gedacht: sieben weitere Wahlperioden und anschließend zwei Jahre Rente.“

Geisler und Brähmig – beide waren nach der friedlichen Revolution Anfang der 90er-Jahre Männer der ersten Stunde bei der Neugestaltung der Region. Geisler erinnerte an den „rot belockten, schlanken Knaben“ von damals, der mittlerweile 27 Jahre den Wahlkreis in Berlin vertritt. Und wandte sich an Brähmig mit den Worten: „Du hast immer ehrlich deine Meinung gesagt, auch wenn das nicht allen gepasst hat. Das zeichnet dich aus.“ Auch Arnold Vaatz griff auf, was Klaus Brähmig über sich gesagt hatte – ein „einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn“ zu sein. Das, bemerkte Vaatz süffisant, sei lange die Selbstlegitimation der Päpste gewesen. Und zu Brähmig: „Jedenfalls füllst du diese Position genial aus.“ Roland Matthes, Präsident des Kreissportbundes, lobte Brähmigs gute Wahlergebnisse in den letzten sieben Wahlperioden. „Er stand schon im Wettbewerb mit der Angela Merkel“, so Matthes – und dass er einen höheren Stimmenanteil in seinem Wahlkreis bekommen hat, sei besonders.

Brähmig selbst stapelte tiefer und sagte, in der Politik schiebe man immer mehrere Projekte an, ohne zu wissen, ob sie ein Erfolg werden. „Aber jeder Tag ist eine neue Chance und jeder Tag steht für einen neuen Anfang.“ Eine gute Chance jedenfalls gibt es für Brähmigs Geburtstagswunsch. Er bat um Spenden für den Kauf einer kleinen Bronzeglocke für die Kirche Papstdorf, die alte wurde 1944 zu Munition gegossen. Wie es hieß, sind erste Gelder schon da.

