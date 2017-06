Vor dem Kühlergrill sind alle gleich Eine Ethikkommission entwickelt Grundlinien für das autonome Fahren. Nur auf eine Frage gibt es keine Antwort.

Selbstfahrenden Autos sammeln jede Menge personenbezogener Daten ein, vom Fahrverhalten bis hin zu Bewegungsprofilen. © dpa

Worum geht es bei der Ethik des Autofahrens?

In dem Moment, in dem der Fahrer eines Autos die Verantwortung für die Tour an einen Computer übergibt, entstehen etliche Fragen, die von der Haftung bei Unfällen über den Umgang mit den gewonnenen persönlichen Daten bis hin zu der Entscheidung führen, wem ein körperlicher Schaden zugefügt wird, wenn der Computer nur zwischen verschiedenen schlechten Möglichkeiten entscheiden kann. Für all diese Fragen will die Bundesregierung schon frühzeitig Antworten entwickeln. Sie sollen Eckpfeiler für ein internationales Regelwerk werden, wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt betont.

Welche Thesen hat die Kommission entwickelt?

Insgesamt 20 Thesen haben die Experten aufgestellt. „Jedes Menschenleben ist gleich“, lautet eine der wichtigsten Festlegungen der Kommission. Sollte also ein selbstfahrendes Fahrzeug bei einer Notfallsituation vor der Entscheidung stehen, entweder in eine Gruppe von Kindern auszuweichen oder einen Rentner umzufahren, darf es deren Alter oder andere Unterscheidungsmerkmale nicht berücksichtigen. Grundsätzlich steht der Schutz von Menschenleben vor der Vermeidung von Sachschäden. Das ist die zweite wichtige Leitplanke der Ethiker.

Was sagen Experten zur Frage nach Leben und Tod beim autonomen Fahren?

An dieser Frage hat sich die Ethikkommission keine klare Antwort gefunden. Die Situationen, in denen ein Fahrroboter in ein Entscheidungsdilemma gerät, sind dafür zu unterschiedlich. Klar ist nur die Gleichbehandlung aller Menschen, und grundsätzlich verboten, auch heute schon, ist die Verrechnung von Menschenleben. Das bedeutet, im Notfall darf das Fahrzeug nicht einfach die kleinere von zwei Gruppen auswählen, wenn es in eine der beiden hineinfahren müsste. Generell gilt zugleich die Pflicht, etwaige Schäden möglichst gering zu halten. Das kann wiederum eine Entscheidung für die kleinere Gruppe bedeuten. Eine Normierung hält Kommissionschef Udo di Fabio derzeit für unmöglich.

Welche Empfehlungen sind noch besonders wichtig?

Grundsätzlich halten die Ethiker die Förderung des autonomen Fahrens für geboten, weil dadurch die Zahl der Unfälle und Personenschäden abnimmt. Auch sprechen sich die 14 Mitglieder für klare Haftungsregelungen aus. „Es muss immer klar sein, wer an welcher Stelle die Verantwortung trägt“, erläuterte di Fabio weiter. Die Fachleute haben die neue Technologie selbst auf dem Testfeld für selbstfahrende Autos auf der A9 ausprobiert. Di Fabio wurde vom Auto das Lenkrad entzogen, wenn es das Kommando übernahm. Diese Eindeutigkeit wünscht sich der Jurist immer.

Was sagen die Experten zum Schutz der persönlichen Daten?

Die selbstfahrenden Autos sammeln jede Menge personenbezogener Daten ein, vom Fahrverhalten bis hin zu Bewegungsprofilen. „Der Fahrer muss grundsätzlich selbst über die Weitergabe und Verwendung seiner Fahrzeugdaten entscheiden können“, fordern die Ethiker. Allerdings sehen sie auch die praktischen Probleme bei der Umsetzung dieser Regel. Denn welcher Autobesitzer weiß schon, welche Informationen sein System sammelt und wohin diese weitergegeben werden. Auch sind manche Daten wichtig für die Analyse und Wartung des Fahrzeugs. Deshalb verlangt die Kommission gesetzliche Schutzregeln, die die Datensouveränität der Kunden sichern.

Warum werden Richtlinien diskutiert für Autos, die es noch gar nicht gibt?

Verkehrsminister Dobrindt sagt eine rasante Entwicklung der Technik voraus. Derzeit gibt es nur vergleichsweise einfache Hilfestellungen für den Fahrer, zum Beispiel Parkassistenten oder Tempomaten. Hier ist er noch dauerhaft verantwortlich. In den nächsten Stufen gibt der Fahrer immer mehr Aufgaben an den Bordcomputer ab bis hin zum voll automatisierten Fahren. Deutschland habe den Anspruch, nicht nur technisch, sondern auch ethisch eine Spitzenstellung einzunehmen.

Wie sieht die Rechtslage beim autonomen Fahren heute aus?

Am Donnerstag tritt ein erstes Gesetz zum automatisierten Fahren in Kraft. Es erlaubt erstmals, dass ein Fahrer nicht ständig die Hände am Lenkrad haben und das Fahrzeug führen muss. Allerdings muss er die Hoheit über das Fahrzeug jederzeit wieder übernehmen können. Man dürfte also auf dem Fahrersitz ein Buch lesen, nicht jedoch auf dem Rücksitz einschlafen. Bei einem Unfall soll eine Datenaufzeichnung bei der Suche nach der Schuld helfen – ähnlich wie die Blackbox im Flugzeug.

