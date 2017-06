Vor dem Fußballfest In Roßwein steigt Sonnabend das Endspiel im Kreispokal. Nach der Finalniederlage 2016 wollen die Muldenstädter diesmal den Pott.

Aus den Händen von Staffelleiter Jens Bretschneider nahm RSV-Kapitän David Renner im Vorjahr in Sermuth den Pokal für den Verlierer des Kreispokalfinals entgegen. Dieses Jahr soll es der des Gewinners werden. © Dirk Westphal

So oder so – die Fußballer des Roßweiner SV haben sich auf die Fahnen geschrieben, am Sonnabend ein wahres Fußballfest auszurichten, wenn sie im heimischen Stadion im Finale des Wernesgrüner-Kreispokals auf den FC Grimma II treffen. Dazu haben sich die Muldenstädter nicht nur im Umfeld eine ganze Menge einfallen lassen, vielmehr wollen sie nach der Endspielniederlage im Vorjahr den Pott diesmal ihren Fans präsentieren.

Bereits vor der Begegnung waren die Spieler bereits engagiert im Einsatz. Das Dienstagtraining wurde kurzerhand abgesagt, stattdessen kamen Rasentraktor, Rasentrimmer und Besen zum Einsatz, um das Stadion für alle Zuschauer in einen für ein Finale würdigen Zustand zu versetzen. Benjamin Brambor, einer der vier Hauptorganisatoren: „Dabei zeigte sich, dass man mit dem städtischen Bauhof, der die Geräte zur Verfügung stellte, Hand in Hand arbeiten kann.“ Alle Akteure seien dabei im Einsatz gewesen und das Stadion wurde von Unkraut und zu hohem Gras befreit. Am Freitag sollen dann alle restlichen Arbeiten durchgeführt werden. „Sodass das Highlight des Jahres für die Männer des RSV kommen kann!“, wie Brambor sagte.

Das wird dann am Sonnabend ab 15 Uhr der Fall sein. Nach der doch klar verpassten Meisterschaft, die Saisonziel Nummer eins war, wollen die Schützlinge der Trainer Gerd Hentzschel und Helge Möws nach den 90 Minuten den Pokal diesmal in der Händen halten. Im Vorjahr unterlag man in Sermuth dem gastgebenden Kreisoberligameister noch mit 1:3 (0:1) und hatte da im Verlauf der 90 Minuten keine echte Siegchance. Das soll sich diesmal in heimischen Gefilden gewaltig ändern. „Nach Platz vier als Aufsteiger im Vorjahr und der Vizemeisterschaft dieses Jahr soll das zweite Pokalfinale nacheinander natürlich gewonnen werden“, so Brambor.

Die Chancen dafür stehen auch gar nicht so schlecht, konnten die Grimmaer vor 14 Tagen an gleicher Stelle im Punktspiel doch mit 3:2 bezwungen werden. Und auch das Hinspiel ging mit diesem Ergebnis an die Mittelsachsen. Steht auch nach den 90 Minuten des Pokalfinals dieses Ergebnis zu Buche, hätten die sicherlich zahlreichen Fans, die ins Stadion gelockt werden sollen, ein attraktives, abwechslungsreiches Spiel gesehen. Mit einem Sieg würden die Jungs von der Freiberger Mulde zudem das zweite Mal in Folge in den Landespokalwettbewerb einziehen. Ein Erfolg im Roßweiner Fußball, den man lange suchen muss. Immerhin 44 Jahre, sodass manch einer schon fordert, den Platz für ein Denkmal für das Trainerteam um Hentzschel, Möws und René Müller zu suchen.

Vorher allerdings muss erst einmal gespielt und gewonnen werden. Und so laden die Fußballer des Roßweiner SV, so Brambor, alle ehemaligen Funktionäre, Spieler, Trainer und Freunde des Vereins recht herzlich zu diesem Event ein. Denn nicht nur für die kleinen Kicker wird an diesem Tag mit Hüpfburg und Spielmarathon gesorgt sein, sondern auch alle Sponsoren und Gäste werden sich gemeinsam mit der Abteilung Fußball auf dieses Finale einstimmen und danach wünschenswerterweise den Pokal feiern.

Dazu hat man sich seitens des RSV auch etwas einfallen lassen. Alle Eintrittskarten werden mit Losnummern versehen sein wobei als Hauptpreis der Tombola ein nagelneues Ipad lockt. „Die Fußballer des Roßweiner SV freuen sich auf viele Zuschauer und einen tollen Tag!“, so Brambor, der, nachdem alle Vorbereitungen getroffen sind, auch auf dem Spielfeld darauf brennt, Nägel mit Köpfen zu machen. Damit Kapitän David Renner nicht wie im Vorjahr den kleinen, silbernen Pokal empfängt, sondern diesmal den großen, den goldenen. Eben den Wernesgrüner Kreispokal 2016/17. (DA/rsv)

