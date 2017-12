Vor dem Festmahl zum Weihnachtslauf

Ottendorf. Die Weihnachtsfeiertage bedeuten vor allem eins: Gutes Essen! Und davon reichlich! Ein wenig Sport im Vorfeld kann also nicht schaden, oder? Das haben sich wohl auch die Sportfreunde Ottendorf-Okrilla gedacht und deswegen ihren traditionellen Weihnachtslauf zum Keulenberg ins Leben gerufen. Und auch in diesem Jahr – zu Heiligabend – laden die Sportler erneut alle Ottendorfer ganz herzlich ein, diese Tradition weiterzuführen. Keiner muss Mitglied im Verein sein!

Los geht es 13 Uhr am Eingang des Teichwiesenbades. Alle Wanderer, die es gemütlicher angehen wollen, starten bereits 11.30 Uhr. Die zwölf Kilometer bis zum Keulenberg können dabei entweder in der Gruppe oder mit individueller Geschwindigkeit absolviert werden. Auch Mountainbiker sind gern gesehen. Alle Teilnehmer sehen sich dann am Ziel auf dem Keulenberg wieder, wo ein leckeres Picknick wartet. Den Rücktransfer müssen die Läufer allein organisieren oder am besten Fahrgemeinschaften bilden. So sitzt am Ende jeder pünktlich zur Bescherung unterm Weihnachtsbaum und das Festessen schmeckt doppelt so gut! (ste)

