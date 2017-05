Vonovia zieht mit Container quer durch die Stadt Neues Bad und neue Küche? Wie das aussehen kann, zeigt der Großvermieter derzeit in einer mobilen Ausstellung.

Der blaue Container des Wohnungsunternehmens Vonovia fällt auf. Auf ihm steht verheißungsvoll „Auf zu neuen Wohnfreuden“. Doch was bedeutet das? Ist der Wohnungsmangel etwa schon so akut, dass Mieter in Containern untergebracht werden müssen? Nein, Entwarnung. Kunden können sich darin lediglich zu einem neuen Bad oder einer neuen Küche beraten lassen. Bereits seit einigen Wochen zieht der Großvermieter damit quer durch die Stadt und macht an mehreren Stationen halt, etwa an der Ecke Budapester und Nürnberger Straße.

„Wir wollen für unsere Mieter kurze Wege, deshalb kommen wir mit dem Container zu ihnen – mitten in die Siedlung“, sagt die Vonovia-Pressesprecherin Bettina Benner. Währenddessen steht Sören Woida am Eingang und empfängt Interessierte, die sich neugierig dem Container nähern. Der 22-jährige Vertriebsmitarbeiter des Wohnungsunternehmens ist der Experte, wenn Mieter eine Modernisierung wünschen. Im Inneren präsentiert er ihnen dann Musterküche und -bad. Im Container sind Bad und Küche so, wie es sie im typischen Dresdner Plattenbau vom Typ IW 67 gibt. Die Einbauten lassen sich aber auch an andere Wohnungsgrößen anpassen.

Das Prinzip: Die Einrichtung wird gegen eine Gebühr gemietet, die Miete entsprechend erhöht. So kostet ein neues Bad zwischen 49 und 79 Euro monatlich. Das umfasst in der klassischen Variante Stand-WC, Waschbecken, Dusche oder Badewanne und Fliesen. Möglich ist auch eine barrierearme Ausführung. „Die nehmen besonders ältere Mieter in Anspruch“, sagt Benner. Küchen ließen sich hingegen eher jüngere Leute um die 30 einbauen. Je nach Wohnungstyp und -größe kostet eine Küchenzeile 40 bis 60 Euro pro Monat. Ausstattung, Farbe und Geräte können dabei individuell gewählt werden. Auch Zusatzleistungen sind buchbar. So kostet eine Spülmaschine beispielsweise zwei Euro, eine Waschmaschine neun Euro monatlich mehr. Die Vonovia übernimmt zudem Ausmaß, Planung, Lieferung und Montage. Auf Wunsch werden auch alte Möbel demontiert und entsorgt, die Räume renoviert.

Vor drei Jahren startete das Projekt mit einem Badezimmer-Pilot-Container. „Erfolgreich“, sagt Benner. Deshalb wurde das Angebot nun auch auf Küchen ausgeweitet. Bislang gibt es dafür 50 Interessenten in der Stadt. Für den Badumbau liegen insgesamt sogar schon 400 Anfragen vor. 160 wurden bislang umgesetzt.

Nach einem kurzen Abstecher nach Berlin wird der Container bald nach Dresden zurückkehren.

