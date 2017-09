Vonovia setzt Mediatoren ein Die Pläne des Unternehmens für die Pirnaische Vorstadt hatten Mieter verärgert. In Höfen sollen fünf Neubauten entstehen. Jetzt wird ein Kompromiss gesucht.

Statt ins Grüne blicken die Mieter zwischen Seidnitzer, Zirkus- und Mathildenstraße künftig wohl auf Hausfassaden. Denn das Wohnungsunternehmen Vonovia plant, zwischen den bestehenden Häuserzeilen fünf Neubauten zu errichten. Die Pläne hatten schon bei der ersten Vorstellung in einer Mieterversammlung Anfang des Jahres für Ärger gesorgt. Nun gab es ein zweites Treffen, um die Wogen zu glätten.

„Uns ist ein guter und konstruktiver Dialog mit unseren Mietern wichtig. Daher haben wir Mediatoren eingeschaltet“, sagt Vonovia-Sprecher Max Niklas Gille. Die sollen vermitteln. Nicht nur zwischen Unternehmen und Mietern. Sondern auch unter den Bewohnern selbst. „Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen und Ideen“, sagt Gille. Das Ziel sei es, einen Kompromiss zu finden, der möglichst vielen gefalle. Alle könne man indes nicht zufriedenstellen.

„Die gestrige Versammlung war der Auftakt zu einem längeren Prozess“, sagt der Pressesprecher. Dabei sollen die Mieter vor allem an der Gestaltung der bestehenbleibenden Grünflächen beteiligt werden. „Hier werden wir gemeinsam mit den Mietern ein Konzept erarbeiten“, so Gille. Auch die Positionierung der Neubauten solle noch einmal überdacht werden. Hier gab es Kritik, weil die Baukörper zu nahe am Bestand stehen. Die Vonovia denkt nun darüber nach, diese zu versetzen. Würde das Unternehmen sogar auf einen Baukörper verzichten? „Alles ist denkbar. Unser Ziel ist es aber, die Zahl zu halten.“

Damit sind einige Mieter aber nicht zufrieden. Sie haben sich in der Initiative „Pirnaische Grünstadt“ zusammengeschlossen und fordern, dass lediglich ein Neubau parallel zur Seidnitzer Straße errichtet wird. Hier sollen altersgerechte und Sozialwohnungen entstehen. Für die Mitglieder geht das Angebot zur Mitarbeit nicht weit genug. Sie wollen sich nächste Woche überlegen, ob sie an der Mediation teilnehmen.

