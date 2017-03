Vonovia rechnet mit steigenden Mieten

Das Quartierbüro Eltingviertel von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia. © dpa

Jedes Jahr anderthalb Prozent mehr: Dresdens größter Wohnungsvermieter Vonovia rechnet damit, dass er die Mieten weiter erhöhen kann. Der Bochumer Konzern besitzt rund 400 000 Wohnungen in Deutschland. Darunter sind 38 000 in Dresden, die früher der städtischen Woba gehörten. Deren Käufer Gagfah gehört heute zur Vonovia.

Nun hat Vonovia auch das österreichische Unternehmen Convert gekauft, das in Dresden 586 Wohnungen besitzt, außerdem rund 4 500 in Leipzig und gut 600 in Chemnitz. Von den Dresdner Vonovia-Wohnungen stehen laut Geschäftsbericht 1,8 Prozent leer, bei Convert 3,1 Prozent.

Vonovia-Chef Rolf Buch legte am Dienstag die Jahresbilanz vor. Er sagte, in den vergangenen Jahren seien die Mieten durchschnittlich jeweils um 1,5 Prozent gestiegen. „Ich sehe nicht, warum sich das ändern sollte.“ Die Aktien der Vonovia gehören zum Börsenindex Dax und verloren am Dienstagnachmittag an Wert. Doch der Immobilienkonzern hat seinen Gewinn voriges Jahr mehr als verdoppelt: auf 2,5 Milliarden Euro. Vonovia profitierte von einer Aufwertung seines Immobilienvermögens. Der Konzern konzentrierte sich auf Großstädte. Vonovia will in den nächsten Jahren Milliarden in Neubau, Aufstockungen und Modernisierungen stecken. (SZ/mz/dpa)

