Vonovia-Pläne sorgen für neuen Ärger In Höfen der Pirnaischen Vorstadt sollen fünf Neubauten errichtet werden. Im Ortsbeirat führte das zu Diskussionen.

Statt auf grüne Hinterhöfe könnten die Mieter aus dem Karree Zirkus-/ Seidnitzer/ Mathildenstraße bald auf Neubaublöcke gucken. Denn die Vonovia plant, in dem Areal fünf Häuser zu bauen. Nachdem die Anwohner bereits in einer Versammlung informiert wurden, stellte die Vonovia ihre Pläne nun auch im Altstädter Ortsbeirat vor. Das sorgte für hitzige Diskussionen.

Zahlreiche Mieter aus der Pirnaischen Vorstadt waren am Mittwochabend in die Sitzung im Altstädter Ortsamt auf der Theaterstraße gekommen. In einer mehr als eine Stunde dauernden Diskussion äußerten die Anwohner ihre Bedenken, die denen in der Mieterversammlung sehr ähnlich waren. Zu wenig Sonne, der Abbau von Wäscheplätzen, schwindendes Grün, aber auch Ängste vor einem Bombenfund oder Schäden an der eigenen Wohnung während der Bauzeit treiben die Mieter um. Ganz konnten die von der Wohnungsgesellschaft nicht genommen werden.

Mit der Planung beauftragt wurde der Dresdner Architekt Jens Zander. Er entwickelte zunächst eine grobe Idee, die nun noch weiterentwickelt und mit den zuständigen Ämtern besprochen werden muss. Nach ersten Entwürfen sind in den Höfen zwischen den 50er-Jahre-Bauten fünf Häuser geplant. Damit sie sich von den Denkmälern abheben, sollen sie in einem modernen Gewand daherkommen: An einer Ecke laufen sie spitz zu, erhalten ein sogenanntes Atrium – einen nach oben geöffneten Lichthof. Um möglichst wenig Sonne zu rauben, sollen die Neubauten ein Geschoss niedriger sein als die angrenzenden Häuser. Begrünte Dächer sollen den Schwund ein wenig ausgleichen. Wäscheplätze will die Vonovia erhalten, einige müssen aber abgebaut werden.

Neubau statt Garten

Es sei normal, dass in einer wachsenden Stadt gerade im Zentrum nachverdichtet werden muss, sagt Zander. Das Quartier in der Pirnaischen Vorstadt biete sich besonders an, weil es luftig gebaut ist. Derzeit gibt es zwischen den einzelnen Wohnblöcken einen Abstand von etwa 55 Metern. Wenn die Neubauten stehen, sind es an der engsten Stelle immerhin noch 15 Meter, teilweise sogar 25. „Das ist immer noch so breit, wie eine Hauptstraße“, sagt Zander. Im Gegenzug würde die Vonovia aber rund 100 neue Wohnungen zur Verfügung stellen können, schätzt Abteilungsleiter Siegfried Berg.

Bei so vielen neuen Nachbarn befürchten die jetzigen Mieter auch ein Parkchaos. Eine Tiefgaragenlösung findet Berg allerdings nicht gut. Dadurch steige die Miete und die Apartments seien nicht mehr bezahlbar. Noch ist das letzte Wort allerdings nicht gesprochen. Denn die Vonovia informierte in einer ganz frühen Phase der Planung. Noch wurden keine Kosten ermittelt, keine Baugrunduntersuchungen gemacht und keine Anträge eingereicht. Von dem Blick auf die grünen Höfe werden sich die Mieter aber aller Wahrscheinlichkeit nach verabschieden müssen.

