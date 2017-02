Vonovia-Mieter wehren sich gegen Neubauten Zwischen Gebäuden in der Pirnaischen Vorstadt sollen weitere errichtet werden. Nun werden die Anwohner aktiv.

Der Blick ins Grüne könnte für die Mieter auf der Seidnitzer, Zirkus- und Mathildenstraße bald zur Vergangenheit gehören. Denn die Vonovia plant, auf den Flächen zwischen den Gebäuden fünf Neubauten zu errichten. Um das zu verhindern, haben sich einige Anwohner in der Initiative „Pirnaische Grünstadt“ zusammengeschlossen. Die wird nun aktiv. In einem Schreiben an Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) begründen die Mieter ihre Bedenken gegenüber dem Projekt.

So befürchten sie durch die weiteren Häuser eine Verschlechterung des Stadtklimas. Besonders in den warmen Monaten werde sich die Hitze zwischen den Gebäuden stauen. Hinzu kommt der massive Verlust von Grün: Versprochene Ersatzpflanzungen sowie begrünte Dächer reichen den Anwohnern nicht als Kompensation. Zumal die Flächen zwischen den Gebäuden nicht nur grün sind, sondern auch rege genutzt werden – unter anderem zum Wäschetrocknen und für die Kleinen zum Spielen, Tiere hätten sich in den Sträuchern und Bäumen angesiedelt. Neben dem Verlust von Grün wird ein Anstieg an Lärm und Verkehr befürchtet.

Doch die Mieter sind nicht nur dagegen. „Natürlich wollen die meisten, dass sich in dem Gebiet gar nichts verändert“, sagt Lutz Werner. „Doch die Vonovia ist nun einmal Eigentümer.“ Deswegen schlagen die Anwohner eine verträglichere Variante vor: Statt fünf sollen zwei an die Umgebung angepasste Bauten entstehen. Eine Petition, die sich gegen die Pläne der Vonovia richtet und die Stadtverwaltung dazu auffordert, über ein Gesamtkonzept für die Bebauung in der Pirnaischen Vorstadt nachzudenken, wurde bei Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eingereicht. Nun heißt es für die Mieter: Abwarten.

Wie viel Zeit ihnen bleibt, ist unklar. Denn bislang gibt es für die Neubauten nur eine grobe Vorplanung. Der Bauzeitraum ist genauso unklar wie die Kosten.

