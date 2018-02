Vonovia kann Streit mit Mietern nicht schlichten Der Streit um die geplante Bebauung in der Pirnaischen Vorstadt ist nun Thema für die Verwaltung. Da half auch der Einsatz von Mediatoren nicht.

© Grafik SZ

Es ist still geworden um die Neubau-Pläne der Vonovia für die Pirnaische Vorstadt. Das Bochumer Wohnungsunternehmen will im Zentrum verdichten. Statt auf grüne Hinterhöfe schauen die Anwohner zwischen Seidnitzer, Zirkus- und Mathildenstraße bald wohl auf die Fassaden von fünf Neubauten. Das hatte bereits bei der ersten Vorstellung für reichlich Ärger gesorgt.

Deshalb wollte das Unternehmen die Wogen mit einem Mediationsverfahren glätten und gemeinsam mit den Anwohnern nach Kompromissen suchen. Beide Parteien haben währenddessen Stillschweigen vereinbart. Doch einige Anwohner brechen nun ihr Schweigen.

„Die Mediation ist gescheitert“, schätzt Lutz Werner ein. Er ist Anwohner sowie Sprecher der eigens gegründeten Bürgerinitiative Pirnaische Grünstadt, die sich für eine behutsamere Verdichtung in dem Gebiet einsetzt. Alternativvorschläge ihrerseits seien von der Vonovia abgelehnt worden. „Es wurde deutlich, dass es der Vonovia um die reine Profitmaximierung geht“, so Werner weiter.





Inzwischen ist bei der Verwaltung auch eine neue Petition eingereicht worden. Die Initiatoren fordern, dass Neubauten nur parallel zur Seidnitzer Straße und somit mit dem größtmöglichen Abstand zu den bestehenden, denkmalgeschützten Häusern errichtet werden. Zudem wollen die Petenten, dass die 37 Eigentumsgaragen sowie alle weiteren Stellplätze erhalten bleiben sollen. Für die geplanten Neubauten fordern sie deshalb die Einrichtung einer oder mehrerer Tiefgaragen. 119 Leute haben die Petition unterschrieben, die nun im entsprechenden Ausschuss der Stadtverwaltung behandelt wird.



Die Vonovia äußert sich indes nicht. Pressesprecherin Bettina Benner verweist auf das noch laufende Mediationsverfahren, währenddessen Stillschweigen vereinbart worden war. An diesem Mittwochabend finde ein abschließendes Gespräch statt, nach welchem das Unternehmen mehr sagen könne. Auch zum Baustart sagt Benner daher noch nichts.



Die Vonovia plant auf dem Areal in der Pirnaischen Vorstadt fünf Neubauten. Sie laufen jeweils an einer Ecke spitz zusammen und bekommen je ein Atrium, einen nach oben geöffneten Lichthof. Die neuen Häuser sollen je ein Geschoss niedriger sein als die Bestandsgebäude. Bislang waren keine Tiefgaragenplätze geplant.

zur Startseite