Vonovia investiert in die Johannstadt Einer der großen Innenhöfe soll attraktiver werden. Hier können dann künftig nicht nur Kinder spielen, sondern auch Erwachsene aktiv werden.

Der Großvermieter Vonovia investiert weiter in den Wohnstandort in der Johannstadt. In diesem Sommer sollen die Arbeiten für die neuen Freiflächen im Hof des Karrees Pfotenhauer Straße, Elisenstraße und Hopfgartenstraße beginnen. Hier wird seit vergangenem Jahr eine neue Feuerwehrzufahrt gebaut. Und weil die Arbeiter schon einmal vor Ort sind, bekommen die Bewohner nun ein attraktiveres Umfeld.

Vorgesehen ist nicht nur der Bau eines Trimm-Dich-Pfades mit sieben Sportgeräten. Auch sind die Erneuerung der Spielangebote, die Schaffung von Sitz- und Verweilmöglichkeiten sowie die Verbesserung der Wegeverbindungen geplant. Unter anderem soll es für Kinder eine Kletterspinne geben. Möglich wird dieses Projekt auch dank der Fördermittel aus der Städtebauförderung „Soziale Stadt“. Zusammen mit den Anwohnern und dem Quartiersmanagement hatte die Vonovia vorher ermittelt, wie der neue Hof gestaltet werden soll. Später können hier auch Besucher aus angrenzenden Wohngebäuden sitzen, spielen und Sport treiben.

Die Arbeiten dauern bis November 2018. Am 2. Juni, 14 Uhr, stellt die Vonovia die geplanten Maßnahmen vor Ort vor und steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Treffpunkt ist 14 Uhr am Durchgang Pfotenhauerstraße 20/22.

Es ist nicht die einzige Baustelle in der Johannstadt, auf der die Vonovia derzeit arbeiten lässt. Für 13 Millionen Euro werden derzeit die Blöcke der Florian-Geyer-Straße 40 bis 48 saniert. Ein Jahr dauert die Sanierung der 240 Wohnungen. Während der Arbeiten bleiben einige Bewohner in den Häusern wohnen. Das bedeutet einige Einschränkungen. An der Nicolaistraße wird derzeit ein Komplex abgerissen. Hier soll frühestens 2018 ein Neubau entstehen. In der Johannstadt befindet sich ein Großteil der insgesamt 48 000 Dresdner Vonovia-Wohnungen. (mit SZ/sag)

