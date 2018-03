Vonovia baut an der Stübelallee

Noch in diesem Monat soll es losgehen. Das Wohnungsunternehmen Vonovia will auf der Stübelallee zwei neue Häuser bauen. Derzeit wartet das Unternehmen noch auf die Baugenehmigung. Entstehen sollen zwei reine Wohngebäude mit 24 und 25 Wohnungen, so Sprecherin Bettina Benner. Zielgruppe seien aufgrund der Größe und Raumanzahl der Wohnungen vor allem Familien mit Kindern.

Die Vonovia investiert in beide Projekte rund elf Millionen Euro. Die Bauzeit beträgt sechs Monate ab Baubeginn. Möglich macht das ein neues Bauverfahren, bei dem bereits fertige Zimmer mit dem Lkw von Bonn nach Dresden gebracht werden. Die ersten Neubauten dieser Art des Großvermieters entstehen in den kommenden Monaten an der Reicker Straße. Ein weiteres Bauprojekt ist auch am Jägerpark geplant. Hier will das Wohnungsunternehmen im zweiten Quartal ein Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen bauen. (SZ/jv)

