Vonovia auf Mietersuche für ehemaliges Szeged

Einst beliebt: das „Szeged“. © Jürgen Lösel

Das „Szeged“ in der Wilsdruffer Straße war zu DDR-Zeiten eines der beliebtesten Restaurants in Dresden. Bis Mitte 2015 war dann der „Steiger am Landhaus“ mit gut 600 Quadratmetern Fläche eines der größten Restaurants in der Altstadt. Seitdem dessen Betreiber den Mietvertrag gekündigt hat, versucht der Großvermieter Vonovia, einen Nachmieter für die Fläche zu finden – bislang aber ohne Erfolg.

„Hierzu gibt es noch keinen neuen Stand“, teilt Unternehmenssprecher Max Niklas Gille auf SZ-Anfrage mit. Möglicherweise liegt das fehlende Interesse an der Größe: Küche und Lager sind noch einmal rund 600 Quadratmeter groß, im Restaurant gibt es etwa 300 Sitzplätze. Allein die Nebenkosten beliefen sich laut Vonovia auf 5 000 Euro monatlich. Dem „Steiger“-Wirt fehlten zuletzt genug Kunden. (SZ/noa)

