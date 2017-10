Von Zittau lernen heißt siegen lernen? Eine Delegation aus Litauen hat sich am Montag über die Arbeit der Sicherheitsbehörden im Dreiländereck informiert.

17 Mitarbeiter aus kommunalen Verwaltungen und Polizei in Litauen informierten sich im Zittauer Rathaus über Sicherheitsfragen. © Rafael Sampedro

Als vor einer Woche die E-Mail eines litauischen Reisebüros beim Oberbürgermeister einging, ist er gar nicht sicher gewesen, ob die kurzfristige Besuchsanfrage aus Nordosteuropa nicht eine Fälschung oder wie es neudeutsch heißt, ein „Fake“ ist. Thomas Zenker (Zkm) ließ sicherheitshalber bei der litauischen Botschaft in Berlin nachfragen und erfuhr so, dass eine große Delegation von Verwaltungsmitarbeitern aus Litauen in mehreren Gruppen in ganz Sachsen unterwegs ist. „Wir haben das Treffen deshalb kurzfristig ermöglicht“, so der Oberbürgermeister gegenüber der SZ.

Rund zwei Stunden tagten örtliche Vertreter der Bundes- und Landespolizei, des Zolls und des städtischen Bürgeramtes mit den 17 Gästen aus dem südlichsten der drei baltischen Staaten im Freundschaftssaal des Rathauses. Die Delegation bestand zur Hälfte aus Frauen. Die Damen und Herren interessierten sich nicht etwa für das Knöllchen-System des Bürgeramtes in der Zittauer Innenstadt, sondern wollten etwas über die Kriminalitätsprävention im Dreiländereck, die Struktur, Arbeitsweise und grenzüberschreitende Zusammenarbeit der einzelnen Sicherheitsbehörden erfahren, erklärte Michael Scholze, Leiter des Büros des Oberbürgermeisters gegenüber der SZ.

Litauen hat gemeinsame Grenzen mit Lettland, Weißrussland, Polen und der russischen Enklave Kaliningrad. „Grenzkriminalität ist auch bei uns ein Thema“, ergänzte die mitgereiste Dolmetscherin. Während der Diskussion sei deutlich geworden, dass die Zusammenarbeit der Behörden untereinander in Sachsen besser funktioniere als in ihrem Land, sagte sie. Polizeidirektor Carsten Weber vom Polizeirevier Zittau-Oberland sprach bei dem Treffen nach eigenen Angaben über die erfolgreiche Arbeit der Bürgerpolizisten, die engen Kontakt zur Bevölkerung und den Gewerbetreibenden vor Ort halten, über mögliche Hilfe und Unterstützung für Opfer von Straftaten und über die Zusammenarbeit mit den Kommunen.

Nach einer kurzen Stippvisite im Bürgersaal des Rathauses war der internationale Besuch gegen 12.30 Uhr auch schon beendet. Auf dem Rathausplatz wartete der Bus zur Weiterfahrt ins erzgebirgische Stollberg.

