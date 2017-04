Von Zebramangusten, Ostereiern und dem frühen Aufstehen Im Zoo zeigten die Raubtiere, wie sie mit einem Trick an ihr Lieblingsessen herankommen.

Eier sind die Leibspeise der quirligen Zebramangusten. © René Meinig

„Guck mal Papa, Erdmännchen“. Die zweijährige Käthe strahlt über das ganze Gesicht. „Nicht ganz“, muss ihr Papa schmunzeln, „das sind Zebramangusten“. Die Tiere sind aber nicht weniger niedlich als die Erdmännchen und die heimlichen Stars am Ostermontag im Dresdner Zoo. Ostereierrollen stand auf dem Programm. Trotz nasskalter sieben Grad versammelte sich eine Handvoll Besucher vor dem Gehege. Als Tierpflegerin Christina Knapp mit einem ganzen Korb voll Eier auch nur in der Nähe des Geheges auftaucht, flitzen aus allen Ecken die Tiere heran. 15 Zebramangusten leben im Zoo, sie alle haben eines gemeinsam: Sie lieben Eier. Und sie sind geschickt darin, diese zu öffnen. Die Raubtiere klemmen sich die Eier zwischen die Vorderbeine und werfen sie zwischen den Hinterbeinen hindurch gegen einen massiven Gegenstand. Ein Stein, im besten Fall. Durch den Aufprall platzt die Schale und die Mangusten kommen an das köstliche Innere heran. Das klappt im Übrigen mit rohen und mit gekochten Eiern, erzählt Tierpflegerin Christina Knapp.

Neben Eiern stehen Mäuse, Rindfleischhappen, Insekten und Küken auf dem Speiseplan. Christina Knapp und ihre Kollegen hoffen in diesem Jahr auf Nachwuchs bei den Zebramangusten. In den vergangenen Jahren sei das ein wenig schwierig gewesen. Wenn die Mangusten das Gefühl haben, ihre Gruppe wird zu groß, fressen sie manchmal ihre eigenen Jungtiere oder kümmern sich nicht mehr um sie, berichtet ihre Pflegerin. Jetzt ist ein Weibchen wieder trächtig und der Zoo hofft auf Babys. Ein bis sechs Jungtiere bringt eine Mutter pro Wurf auf die Welt. „Sie sehen erstmal aus wie kleine Bratwürste, nackt und blind“, so Christina Knapp.

Bratwürste gab es an diesem April-Wochenende mit einem ständigen Wechsel aus Sonne, Regen und Hagel unter anderem bei den Osterspielen auf der Hauptstraße. Kinder konnten dort bei verschiedenen Aktivitäten Klebe-Eier sammeln. Wer alle zusammenhatte, bekam einen Preis. Früh aufstehen musste, wer einen klassischen Osterbrauch wiederbeleben wollte. Die Wirte der Hofwiese, Ariane und Holger Zastrow, luden am Sonntag um 5.30 Uhr zum Osterwasserholen ein.

So früh war die kleine Käthe am Montag nicht wach. Aber pünktlich um zehn stand sie dann doch schon mit Papa Sven Wehner vor dem Mangusten-Gehege.

