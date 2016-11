Von wem kamen die Drogen? Ein Pirnaer soll an einen Minderjährigen Cannabis und Marihuana abgegeben haben. Doch stimmt das auch?

Es kann vorkommen, dass sich die Anklage gegen einen mutmaßlichen Straftäter allein auf die Aussage eines Einzelnen stützt.

Was passiert, wenn sich vor Gericht herausstellt, dass die Aussage des Hauptbelastungszeugen kaum verwertbar ist, zeigt ein Fall, der jetzt vor dem Amtsgericht in Pirna verhandelt wurde. Dort musste sich ein Pirnaer wegen der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige in 23 Fällen verantworten. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte ein Jugendlicher den Lebensmitteltechniker schwer belastet. Der Angeklagte soll dem jungen Mann im vergangenen Jahr über einen längeren Zeitraum regelmäßig kleine Mengen Haschisch und Cannabis abgegeben haben. Das aber größtenteils unentgeltlich.

Vor Gericht räumte der Angeklagte ein, ab und an einen Joint zu rauchen. Dazu habe er sich mit Freunden in einem Pirnaer Park oder am Rewe-Markt auf dem Sonnenstein getroffen. „Jeder hat da mal was mitgebracht“, sagte der gebürtige Russe. Irgendwann sei dann auch der Zeuge zu der Gruppe gestoßen.

„Er tat mir leid, weil er kein Dach über dem Kopf hatte“, erzählte der Angeklagte weiter. „Also habe ich ihn mit zu meiner Mutter in die Wohnung genommen.“ Nur zwei- oder dreimal habe der damals erst 17-Jährige dort übernachtet. „Geschlafen hat er aber gar nicht, weil er auf Crystal war.“ Überhaupt, so sagte der Angeklagte, habe meist der junge Mann die Drogen mitgebracht. Er selbst habe ihm zwar auch ab und an etwas von seinem Stoff abgegeben, aber verkauft habe er nie an ihn. Auch habe er gar nicht gewusst, dass der Zeuge noch nicht volljährig ist. „Aber wie kommt er dann dazu, Sie so zu belasten?“, wollte der Staatsanwalt wissen. „Keine Ahnung“, erwiderte der 22-Jährige ratlos. Er sei immer gut zu seinem Kumpel gewesen. Streit habe es keinen gegeben.

„Wir hatten wirklich ein gutes Verhältnis“, bestätigte der Zeuge. Immer mal wieder habe er bei dem Angeklagten übernachtet, erzählte er weiter. Im Schnitt habe man sich bis zu dreimal pro Woche getroffen. Zu Anfang habe er auch gar nicht so oft Drogen von ihm gekauft, erklärte der junge Mann, der immer noch keinen festen Wohnsitz hat, mittlerweile aber unter Betreuung eines Sozialarbeiters steht. Später habe sich das dann aber gesteigert. Insgesamt zehn- oder elfmal will er damals Haschisch oder Cannabis im Wert von jeweils 10 Euro vom Angeklagten gekauft haben, zwei- bis dreimal auch für 20 Euro. Wann genau das war, daran kann er sich heute nicht mehr erinnern.

Diesen Angaben gegenüber stand die polizeiliche Aussage des Zeugen. Anders als vor Gericht hatte er dort zu Protokoll gegeben, regelmäßig und nur vom Angeklagten allein die Rauschmittel bezogen zu haben. Im Zeitraum von September bis Oktober 2015 sogar beinahe täglich. Allerdings, so hatte er gesagt, will er nur zweimal dafür bezahlt haben. Dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Andreas Beeskow waren diese Angaben zu widersprüchlich. Auf gezieltes Nachfragen hin verstrickte sich der junge Mann noch mehr in Widersprüche und gab schließlich an, sich nicht mehr erinnern zu können.

So blieb dem Richter und den Schöffen nichts anderes übrig, als den Angeklagten freizusprechen. Ganz ohne Strafe konnte dieser den Gerichtssaal aber nicht verlassen. Für den unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, der ebenfalls mit angeklagt war und den der Mann zugegeben hatte, muss er 600 Euro Strafe zahlen.

