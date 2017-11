Von Weihnachtsmesse über Ü30-Party bis zur Rallye Das Wochenende bietet viele interessante Möglichkeiten. Vorschläge gibt es im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Bei der Lausitz-Rallye werden wieder Tausende Zuschauer erwartet. © SZ-Archiv

Im nasskalten November werden die Aktivitäten der Veranstalter immer mehr nach drinnen verlegt. Passend zur Jahreszeit ist im OKV Ebersbach am Sonnabend und Sonntag die 1. ostsächsische Weihnachtsmesse. Nach der Weihnachtsmesse lockt ein Herbstball ins Sport- und Rehazentrum, mit einem Weltrekordversuch in Disco-Samba. Wer lieber deftiger feiert, ist am Sonnabend bei der Ü30-Partie in der Görlitzer Kulturbrauerei vielleicht richtig – mit Andreas Gabalier-Double. Hochkultur gibt es auch: in Zittau am Freitag eine Schauspielpremiere, für die es noch Karten gibt, ebenfalls am Freitag im Königshainer Hotel Firstenstein eine Version der Strauß-Operette „Die Fledermaus“ für zwei Personen und in Görlitz bei Jakobs Söhne eine spannende Buchlesung. Und der Sport kommt auch nicht zu kurz: Lausitz-Rallye von Donnerstag bis Sonnabend, Heimspiel der Lausitzer Füchse am Freitag, am Sonnabend eines der Nieskyer Tornados gegen Chemnitz in der neuen Eishalle, und am Sonntag spielen die Oberliga-Handballerinnen von Koweg Görlitz gegen Riesa/Oschatz. Aller Veranstaltungen aufzuzählen, würde hier den Platz sprengen. Dafür ist der www.sz-veranstaltungskalender.com da.

