Von Weihnachtsgeschenk bis Wertanlage 1050 Antiquitäten kommen bei Meißens erster Groß-Auktion unter den Hammer. Die ganze Welt kann mitbieten.

Neu-Meißner inmitten von altem, aber umso wertvollerem Meissener: Auktionator Frank Händel freut sich auf seine erste große Versteigerung. © Claudia Hübschmann

Selbst auf das kleine Polster gebettet, strahlt er noch in sattem Kornblumenblau. Der Saphir aus Sri Lanka gehört zu den außergewöhnlichen Stücken, die am 3. Dezember im Meißner Auktionshaus Efreuna versteigert werden. 4,5 Karat bringt der Edelstein auf die Feinwaage. Fast 10 000 Euro sind als Basis angesetzt.

Für Efreuna-Chef Frank Händel birgt der wertvolle Kristall eine entscheidende Botschaft. Die Flucht in die Sachwerte halte angesichts der vielen Krisen auf der Welt weiter an. Sachwerte sind zwar nicht essbar, aber verlieren relativ zum Geld nicht an Wert. Im Gegenteil, zumeist steigen sie darin sogar, sagt Händel. Als letzter Ausweg können sie als Tauschmittel eingesetzt werden. Wer sich damit eindecken möchte – zu unterschiedlichen Preisen und in unterschiedlicher Form, der ist bei Efreuna genau an der richtigen Adresse.

Händel greift sich einen der Kataloge, welche sich auf seinem Schreibtisch stapeln. 220 Stück sind in den vergangenen Tagen bereits europaweit in den Versand gegangen. Insgesamt 1 050 Antiquitäten stehen hier aufgelistet – von A wie Aquarell bis Z wie Zinnbecher. Bei der Auswahl hat der Auktionshauschef nicht nur an Anleger gedacht, die ihr Geld besser in unvergängliche Werte verwandeln möchte. Nein, fündig werden kann bei ihm auch, wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht. „Beim Schmuck zum Beispiel sind einige Schnäppchen dabei“, sagt Händel. Wie wäre es zum Beispiel mit einem in Silber gefassten Korallen-Zweig als Anhänger zum bezahlbaren Startpreis von 25 Euro oder einem Jugendstilanhänger mit Böhmischen Granaten zum Startpreis von 50 Euro?

Erfahrungswerten der Branche zufolge gen finden bei Groß-Aktionen, wie sie Anfang Dezember in Meißen geplant ist, etwa 50 Prozent bis 70 Prozent der angebotenen Antiquitäten einen Käufer. 70 bis 80 Bieter können das 10 Uhr beginnende Spektakel direkt im Efreuna-Saal Martinstraße 12 verfolgen. Interessenten von außerhalb kommen über sechs Telefonanschlüsse ins Spiel. Ihr Gebot können sie bereits im Vorhinein über ein Formular im Katalog abgeben. Wird die festgelegte Summe erreicht, werden sie angerufen.

Sonst kaum zu finden

Besonders was die Bildende Kunst anbelangt, erweist sich der aus Chemnitz stammende Neu-Meißner als Lokalpatriot. In einer eigenen Kategorie „Meißner Künstler“ werden am Sonnabend vor dem zweiten Advent wesentliche Vertreter der „alten Meißner Malergilde“ – so wie Händel sie bezeichnet – zum Aufruf kommen. Bekannte Namen wie Heinz Löffler, Rudolf Kanka oder Konrad Hentschel finden sich darunter.

Besonders stolz ist der Efreuna-Chef über eine exklusive Kooperation seines Hauses mit Anni Jung. „Wenn Sie recherchieren, werden Sie auf dem freien Markt kaum Arbeiten von ihr finden“, sagt Händler. Die Malerin und Bildhauerin habe über Dekaden hinweg nur auf Anfrage gearbeitet. Was darüber hinaus entstand, war und ist persönliche Muse sowie Erbauung. Einige seltene Unikate der Diva kämen nun ausschließlich in Meißen bei Efreuna zum Verkauf oder Aufruf.

Der außergewöhnliche Name des Hauses leitet sich übrigens aus der Chemnitzer Familientradition des 36-Jährigen her. Bis 2012 betrieben seine Eltern im Chemnitzer Jugendstilviertel Kaßberg die letzte nach der Bombardierung erhaltene Filiale des berühmten Kaffeehauses Efreuna. Dieses Erbe wolle er unter gleichem Namen fortführen, sagt er. Ein Kindheitstraum werde damit Wirklichkeit.

Auf der Internetseite des Auktionshauses findet sich der Katalog als PDF-Datei zum Anschauen. Gleichzeitig können die Angebote vom 24. November bis 1. Dezember live besichtigt werden. Efreuna öffnet dazu wochen- und samstags von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 13 Uhr bis 18 Uhr auf der Martinstraße 12.

