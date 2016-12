Von wegen Überalterung Der Anteil der Senioren in Riesa steigt. Im Kinder- und Jugendhaus Riemix geht es trotzdem jeden Tag hoch her.

Anja Müller leitet das Kinder- und Jugendhaus Riemix. Das wird bald fünf Jahre alt – zeigt aber bei einer Fotoschau auch das Riesaer Jugendleben aus den 90ern. © Klaus-Dieter Brühl

Das waren noch Zeiten: Mit der Bierflasche in der Hand und einer unförmigen Kamera auf der Schulter gingen Riesaer Jugendliche auf Kühe los, offenbar für ein nächtliches Filmprojekt. Die Kleidung deutet auf die 90er Jahre hin. Damals gehörten Bierflaschen und Zigaretten bei Jugendlichen fast immer dazu – ob beim Filmen, bei Bandproben oder der Jugenddisco. Bei einem Blick auf die Fotowand im Kinder- und Jugendhaus Riemix zeigt sich, wie sich das Leben in Riesa verändert hat. „Damals gab es in Riesa noch eine ganze Reihe mehr Angebote für Jugendliche in der Stadt“, sagt Anja Müller. Die 40-Jährige arbeitet als Teamleiterin bei der Outlaw-Jugendhilfe, einer gemeinnützigen GmbH, die in Riesa das Riemix, das Offene Jugendhaus und eine mobile Arbeit betreibt.

Anja Müller erinnert sich an viele Cliquentreffs, den U-Punkt, den mobilen Kinobus. Heute gehört das Riemix an der Klötzerstraße neben den Angeboten von Sprungbrett e.V. und Freizeitinsel zu den wichtigsten Treffpunkten von Kindern und Jugendlichen. Im Sommer besuchen etwa 50 Leute pro Tag das Haus mit dem weitläufigen Grundstück, im Winter sind es etwas weniger. „Wir führen täglich eine Strichliste, die nach Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen getrennt wird“, sagt die Teamleiterin. Angebote gibt es hier für Eltern mit Babys, für Vorschulkinder und Schüler bis etwa 13 Jahre. „Ältere Kinder suchen dann eher Freiräume, wo sie möglichst keine Erwachsenen treffen“, sagt die Chefin.

Im Riemix merke man zwar, dass die Stadt Riesa älter werde. „Manchmal verabschieden sich Familien von uns, weil sie wegziehen – nach Leipzig, Potsdam, Frankfurt/Main.“ Der Grund dafür sei immer der Gleiche: der Job. „Manche haben anderswo schon eine Stelle in Aussicht, manche versuchen es auf gut Glück.“

Dennoch geht es im Haus Tag für Tag hoch her. Bei der Krabbelgruppe robben die Babys durch den Raum, im Bewegungsraum trifft sich die Mutti-Sportgruppe, im Nähzimmer entstehen Mützen und Handschuhe, im Toberaum fliegen bei der Kissenschlacht die Kopfkissen. Besonders stolz ist Anja Müller aber auf das Grundstück ringsum: Auf dem weitläufigen Areal finden sich unter alten Bäumen nicht nur Spielanlagen, sondern auch ein Volleyball-, ein Fußball-, ein Basketballplatz. „Das ist mitten in der Stadt ein echter Glücksfall.“ Auch einen kleinen Rodelhang gibt es, einen Grillplatz, eine Feuerstelle.

Dafür kommen die Nutzer aus dem ganzen Stadtgebiet an die Klötzerstraße, per Fahrrad auch aus Weida und von der Freitaler Straße. Dort hatte Outlaw früher das Angebot „Kaufhalle“ betrieben. 2012 hatte Outlaw dann die Räume des früheren Kulturwerks an der Klötzerstraße übernommen. Das fünfjährige Jubiläum will man im Mai im Riemix feiern. Dabei ist die Feierstimmung nicht ganz ungetrübt: Derzeit sind für das Riemix und das Offene Jugendhaus sechs pädagogische Fachkräfte, eine technische Hilfskraft, ein Bufdi, eine Frau im Freiwilligen Sozialen Jahr und mehrere Erzieher-Praktikanten zuständig. Das sei schon eine Stelle weniger als früher, sagt die Teamleiterin. Und nach Konsolidierungsverhandlungen mit der Stadt gelte es Jahr für Jahr aufs Neue, mit dem Geld hinzukommen.

Immerhin wurde erst dieses Jahr der Anbau einer außenliegenden Rettungstreppe finanziert, sodass nun auch in den oberen Etagen Veranstaltungen mit mehr Besuchern möglich sind. Im Riemix wird es auch nächstes Jahr hoch her gehen – und sich Kinder- und Jugendleben nicht nur auf alten Fotos abspielen.

